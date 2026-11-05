Joy Huerta agota boletos para su primer concierto en el Auditorio Nacional

La cantante Joy Huerta confirmó que los boletos para su primer concierto en solitario en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México se han agotado en su totalidad. El espectáculo, titulado "¿Con quién se queda el reno?" y programado para el 6 de diciembre, marca el inicio formal de una nueva faceta profesional para la intérprete mexicana tras anunciarse la pausa del exitoso dúo Jesse & Joy.

Emocionada hasta el llanto, la artista compartió un mensaje a través de sus redes sociales para expresar su agradecimiento a los seguidores por la respuesta en las taquillas. Durante el anuncio, la cantante confirmó que su gira continuará con presentaciones confirmadas el 11 de diciembre en Monterrey y el 12 de diciembre en Guadalajara, además de revelar el lanzamiento de una serie de 13 fechas internacionales en Estados Unidos para el próximo año.

Reacciones a la nueva etapa de Joy Huerta

En contraste con el recibimiento del proyecto de Joy, su hermano Jesse Huerta ha enfrentado reacciones divididas por parte del público tras el lanzamiento del sencillo "Interestelar", tema principal de su nueva propuesta musical denominada Jesse and The Supernovas. Diversos usuarios en plataformas digitales expresaron observaciones sobre su desempeño vocal y cuestionaron la decisión de emprender un camino artístico por separado.

Contexto sobre la pausa de Jesse Huerta

La controversia surge semanas después de que el músico hiciera pública su decisión de tomar un receso del dúo musical el pasado 15 de septiembre. En su momento, Jesse argumentó la necesidad de enfocar su tiempo en la atención de su salud mental y en su vida familiar, precisando que cumpliría de manera estricta con los compromisos profesionales que la agrupación tenía agendados en conjunto hasta el 5 de diciembre.