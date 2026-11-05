Sasha Sokol rechaza disculpa pública de Luis de Llano por no cumplir con la sentencia judicial

La polémica entre Sasha Sokol y el productor musical Luis de Llano volvió a generar reacciones luego de que este último publicara un video en el que ofreció una disculpa pública a la cantante por los hechos relacionados con la relación que mantuvieron durante la década de los 80, cuando ella tenía apenas 14 años.

Sin embargo, el mensaje no fue bien recibido por la exintegrante de Timbiriche, quien rechazó las declaraciones al considerar que no corresponden a lo establecido en la resolución judicial emitida en su favor por daño moral.

A través de una publicación en redes sociales, Sasha explicó que la disculpa debía incluir un reconocimiento explícito de que, debido a su edad, no tenía la capacidad de consentir una relación con el productor. También debía reconocer la posición de poder que él ejercía y dejar claro que sus padres no fueron cómplices de lo sucedido.

La cantante sostuvo que ninguno de estos puntos quedó expresado en el video difundido por De Llano, por lo que considera que el mensaje no representa el cumplimiento de la sentencia.

Además, señaló que el productor tendría prohibido hacer referencias públicas sobre ella, por lo que su nueva aparición para ofrecer disculpas podría representar otro incumplimiento de las disposiciones judiciales.

¿Qué dijo Luis de Llano en su disculpa?

El video del productor comenzó a circular en internet el miércoles por la noche. En la grabación, De Llano reconoció su responsabilidad civil por el daño moral determinado en su contra, relacionado con los hechos ocurridos durante los años 80.

También hizo referencia a la diferencia de edad y a la relación que mantuvieron, reconociendo que sus declaraciones anteriores sobre el tema habían sido desafortunadas e inexactas.

Estas últimas declaraciones están relacionadas con una entrevista que concedió a Yordi Rosado en 2022, en la que habló públicamente sobre su vínculo con Sasha Sokol y que posteriormente generó una fuerte controversia.

Sasha Sokol podría llevar nuevamente el caso ante las autoridades

El rechazo de la cantante no se limita a cuestionar el contenido del mensaje. De acuerdo con la información compartida, Sasha considera que el productor no respetó los términos establecidos por las autoridades y contempla llevar el asunto nuevamente al ámbito penal.

De esta manera, la publicación del video abrió un nuevo capítulo en el conflicto legal entre ambos, luego de que la cantante buscara que se reconociera públicamente el daño ocasionado por los hechos y las declaraciones del productor.

Por ahora, la inconformidad de Sasha se centra en que la disculpa difundida no contiene los puntos específicos que, según ella, fueron ordenados por el tribunal.