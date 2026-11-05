Muere María Alicia Delgado a los 77 años: la comedia mexicana despide a una de sus figuras más queridas

La televisión mexicana está de luto tras darse a conocer el fallecimiento de la actriz María Alicia Delgado, quien murió a los 77 años y dejó una importante huella en el mundo del entretenimiento gracias a su talento para la actuación y la comedia.

La noticia fue compartida este día por Televisa Espectáculos mediante sus redes sociales, donde la empresa expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seguidores de la intérprete. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte ni mayores detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Trayectoria destacada en la comedia

Con más de 40 años de carrera artística, María Alicia Delgado participó en numerosas producciones televisivas y melodramas, convirtiéndose en un rostro familiar para distintas generaciones de espectadores.

Su primer acercamiento a la televisión ocurrió en 1984, cuando participó en el programa infantil "El tesoro del saber". Sin embargo, su reconocimiento comenzó a crecer cuatro años después, gracias a su trabajo en "¡Anabel!", producción en la que compartió créditos con Anabel Ferreira, Mario Bezares, Carlos Ignacio y Eugenio Derbez.

Posteriormente, continuó colaborando con Derbez en diferentes proyectos de comedia, entre ellos "Derbez en cuando", "Al derecho y al Derbez" y "XHDRBZ".

Uno de los personajes que más la identificó ante el público fue Alz, una mujer mayor de personalidad tierna y olvidadiza que se convirtió en una de sus interpretaciones más recordadas.

Su talento también quedó plasmado en programas como "Humor es... los comediantes", "Cero en conducta" y "La casa de la risa", además de la serie "¿Tú crees?", considerada uno de sus trabajos más recientes.

Éxitos en telenovelas mexicanas

Además de su faceta como comediante, María Alicia Delgado construyó una amplia carrera dentro de los melodramas televisivos, donde formó parte de más de 15 producciones.

Entre los títulos en los que participó destacan "El diario de Daniela", "Serafín", "Amorcito corazón", "De que te quiero, te quiero", "La vecina" y "Monteverde".

Su versatilidad le permitió desenvolverse tanto en historias de humor como en producciones dramáticas, consolidando una carrera que abarcó más de cuatro décadas.

La partida de María Alicia Delgado representa una pérdida para la televisión y la comedia mexicana, donde su trabajo permanece como parte de una larga historia de personajes y programas que acompañaron al público durante años.