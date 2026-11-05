Russell Brand es declarado culpable de violación y agresión sexual en Londres

El actor y comediante británico Russell Brand fue declarado culpable de violación y tres cargos de agresión sexual, luego de un juicio celebrado en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. La resolución se dio a conocer este jueves, con la presencia del acusado y su esposa, Laura.

Brand, de 51 años, llegó al proceso judicial tras enfrentar siete cargos: tres por violación, tres por agresión sexual y uno por agresión indecente. Las acusaciones corresponden a hechos que habrían ocurrido entre 1999 y 2009, periodo en el que desarrolló gran parte de su carrera en el mundo del entretenimiento.

Juicio a Russell Brand

Durante las audiencias, el jurado escuchó las declaraciones de las seis mujeres que presentaron las denuncias, así como los testimonios de distintos testigos y la versión del propio comediante, quien rechazó todas las acusaciones en su contra.

Después de anunciarse el fallo, el juez Joel Bennathan determinó que Brand debía permanecer bajo custodia mientras se desarrolla la siguiente etapa del procedimiento. El magistrado señaló que los delitos por los que fue declarado culpable podrían derivar en una condena de prisión considerable y confirmó que la audiencia para establecer la sentencia se realizará el lunes.

Detalles del juicio

La fiscalía lo señaló como un depredador sexual. Al comienzo del juicio, los representantes de la fiscalía presentaron los señalamientos relacionados con las seis denunciantes y describieron al comediante como un hombre con un comportamiento sexual indiscriminado.

Como parte de las pruebas expuestas, también se recordó que Brand manifestó ante la policía, en 2023, que nunca había mantenido relaciones sexuales sin consentimiento.

El acusado declaró ante el jurado el pasado 28 de octubre. En su intervención aseguró que las acusaciones habían sido una experiencia profundamente traumática y que sus consecuencias habían afectado considerablemente su vida. También sostuvo que el consentimiento es un elemento fundamental en cualquier encuentro sexual.

Nuevas acusaciones contra Russell Brand

La situación legal de Russell Brand podría complicarse todavía más, luego de que se confirmara que las autoridades británicas también investigan nuevas acusaciones de violación presentadas por otras dos mujeres.

De acuerdo con la información de la Policía Metropolitana, el actor ya fue interrogado bajo advertencia en relación con estos señalamientos. Asimismo, los expedientes correspondientes a ambas denunciantes fueron enviados al Servicio de la Fiscalía de la Corona (CPS).

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan y que los detectives mantienen comunicación con los fiscales mientras realizan nuevas diligencias.

La Policía Metropolitana también hizo un llamado a cualquier persona que tenga información o desee presentar una denuncia para que se acerque a los investigadores.

Con el veredicto emitido en Londres y las nuevas acusaciones bajo investigación, el caso de Russell Brand continúa desarrollándose en los tribunales británicos.