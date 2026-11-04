Paris Jackson exige 600 millones de dólares de la herencia de Michael Jackson para ella y sus hermanos

La herencia de Michael Jackson vuelve a estar en el centro de una disputa legal. Esta vez, su hija Paris Jackson presentó una petición para que se destinen 600 millones de dólares a un fondo creado para ella y sus dos hermanos, Prince y Bigi, al considerar que no han recibido los recursos que les corresponden desde el fallecimiento del cantante en 2009.

De acuerdo con documentos consultados por la revista People, la artista sostiene que, pese a los importantes ingresos que ha generado el patrimonio de su padre durante los últimos años, el fideicomiso familiar continúa sin recibir financiación.

Por ello, Paris busca que una parte de la fortuna acumulada sea transferida al fondo establecido para los tres herederos, cuyo patrimonio actualmente estaría valorado entre 2 mil y 3 mil millones de dólares.

¿Por qué Paris Jackson reclama 600 millones de dólares?

El fondo fue creado para garantizar que los hijos del intérprete de Thriller recibieran progresivamente los beneficios de la herencia conforme alcanzaran determinadas edades.

Según los argumentos presentados por los abogados de Paris, los hermanos debían comenzar a recibir una parte de las ganancias al cumplir 21 años. Posteriormente, al llegar a los 30, tendrían derecho a una distribución del patrimonio, con nuevas entregas previstas a los 35 y 40 años.

Sin embargo, la cantante considera que estos recursos no se han administrado conforme a lo previsto y señala que su acceso a la herencia depende de las decisiones de John Branca, responsable de gestionar el legado de Michael Jackson.

La relación entre el administrador y los tres hermanos también se ha deteriorado, especialmente después de que Branca quedara al frente de la gestión tras la salida de John McClain como coejecutor de la herencia en mayo pasado.

Una fortuna que superaría los 2 mil millones de dólares

Uno de los argumentos centrales de la petición de Paris es el crecimiento económico que ha experimentado el patrimonio de su padre desde su muerte.

Entre las operaciones financieras que menciona se encuentran la transacción de 287.8 millones de dólares relacionada con EMI Music Publishing, la venta del rancho Neverland por 22 millones y el acuerdo con Sony para explotar el catálogo musical y los derechos de propiedad intelectual del artista.

De acuerdo con los señalamientos de la cantante, estas operaciones habrían generado más de mil millones de dólares en liquidez durante la última década.

A ello se suma la vigencia comercial de la música de Michael Jackson y el éxito de su película biográfica, factores que han contribuido a mantener el interés económico en su legado.

Paris también recordó que desde 2011 los administradores habían contemplado iniciar un procedimiento legal para distribuir parte del dinero entre los beneficiarios, pero esa propuesta no llegó a concretarse.

La disputa con John Branca continúa

Este conflicto no representa el primer enfrentamiento entre Paris Jackson y el administrador del patrimonio. Durante el año pasado, la artista inició cuestionamientos más amplios sobre la manera en que se han gestionado los recursos familiares.

Incluso consiguió un fallo judicial favorable en una controversia relacionada con pagos superiores a 600 mil dólares realizados a despachos jurídicos externos, cuya justificación había sido cuestionada por la joven.

Por su parte, John Branca rechaza las acusaciones sobre una supuesta reducción de los recursos entregados a los herederos y sostiene que, conforme al testamento del cantante, los hijos no recibirán determinadas partes de la herencia hasta cumplir los 30 años.

Una deuda fiscal complica el reparto de la herencia

Otro de los obstáculos para distribuir el patrimonio es un litigio con las autoridades fiscales estadounidenses, que inicialmente reclamaron alrededor de 700 millones de dólares por impuestos y multas pendientes.

Aunque el monto habría disminuido considerablemente después de varios años de procedimientos legales, el asunto todavía no está resuelto.

Desde la representación legal de Paris argumentan que el administrador tenía la posibilidad y la responsabilidad de financiar parcialmente el fideicomiso desde hace tiempo, por lo que consideran que la intervención judicial se volvió necesaria.

El siguiente capítulo de esta disputa tendrá lugar el próximo 4 de diciembre, fecha en la que un juez escuchará los argumentos de Paris Jackson, quien también actúa en representación de sus hermanos, y deberá analizar la solicitud relacionada con la distribución del patrimonio del llamado Rey del Pop.