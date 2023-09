"Juan Gabriel sacó cosas más extravagantes": Alejandro Fernández

Alejandro Fernández, conocido como "El Potrillo", se convirtió en el centro de atención de los medios en un evento reciente, donde no solo compartió detalles de su vida personal y carrera, sino que también expresó su opinión sobre el polémico "traje de charro" rosa que Christian Chávez de RBD lució en un evento en Estados Unidos.

El hijo de la leyenda de la música ranchera, Vicente Fernández, no dudó en dar su perspectiva sobre la elección de vestuario de Chávez. "No me atrevería a usar algo parecido", afirmó Alejandro Fernández, enfatizando que el atuendo rosa no coincide con su estilo personal. En lugar de eso, mencionó que, si quisiera optar por una variación, preferiría un traje de charro en tono azul marino, considerando que esta prenda es emblemática de la cultura mexicana y posee una serie de normas no escritas que deben ser respetadas.

Fernández, quien es conocido por su porte ranchero y su habilidad para llevar el traje de charro con elegancia, también reconoció la importancia de esta vestimenta para muchos mexicanos. "El traje de charro es muy especial, y sobre todo, hay mucha gente que defiende a capa y espada el traje de charro, los puritanos, los que tienen la raíz, los que saben de. Sí, sí. Hay muchas reglas para vestir el traje de charro", declaró.

A pesar de sus diferencias de estilo con el atuendo de Chávez, Alejandro Fernández mostró empatía hacia el cantante de RBD. Recordó que Christian Chávez no es el primero en realizar modificaciones al traje de charro, mencionando el icónico ejemplo de Juan Gabriel, conocido como el "Divo de Juárez", quien también hizo ajustes a esta prenda tradicional. Fernández destacó que la controversia no debería centrarse en el color, sino en la expresión individual y la creatividad en la moda ranchera.

"He visto lo que ha pasado y Juan Gabriel ha sacado cosas iguales o más extravagantes. Sí yo creo que eso ha de haber sido, no ha de haber sido el color. Yo creo que ha de haber sido que salió con tenis", concluyó el intérprete de éxitos como "Me dediqué a perderte" y "Como quien pierde una estrella", dejando en claro que, aunque su estilo difiera, apoya la diversidad y la libertad de expresión en la moda tradicional mexicana.