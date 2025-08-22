“Se le auguraba buen futuro”: Juan Manuel Márquez habla sobre Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr., hijo del histórico campeón mexicano, fue deportado de Estados Unidos y ya se encuentra en México bajo custodia en el Centro Federal de Readaptación Social Número 11 (Cefereso), donde espera la decisión judicial sobre su posible vinculación a proceso por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas. Su detención se produjo el pasado 2 de julio en Los Ángeles, y su situación jurídica se definirá el próximo sábado.

Tras conocerse su regreso forzado al país, el excampeón Juan Manuel Márquez reaccionó durante una emisión del canal ProBox TV en Español, recordando el inicio prometedor de la carrera de Chávez Jr., quien llegó a ser campeón mundial. Sin embargo, lamentó el rumbo que tomó su vida y carrera.

“Triste saber que un peleador que cuando empezaba su carrera se le auguraba buen futuro, fue campeón del mundo, buen peleador, y después vino su declive. Ya no estaba metido al 100% en el boxeo. Este deporte es muy celoso y te cobra factura muy cara”, expresó Márquez, conocido como el Dinamita.

Chávez Jr. pasó de ser una de las mayores promesas del boxeo mexicano a un caso de expectativas incumplidas. Su trayectoria profesional ha estado marcada por constantes problemas fuera del ring, desde indisciplinas hasta adicciones, que terminaron afectando de forma notoria su rendimiento.

Su última aparición en el cuadrilátero fue el pasado 28 de junio, cuando enfrentó al youtuber Jake Paul en Anaheim, California. En ese combate, el mexicano fue claramente superado y cayó por decisión unánime, mostrando una actitud pasiva y un bajo nivel competitivo.

Ahora, con un proceso judicial en puerta y un historial complicado, el futuro de Chávez Jr. tanto dentro como fuera del ring luce cada vez más incierto.