Jungkook de BTS lanza colección unisex con Calvin Klein

Jungkook de BTS sorprende al presentar su nueva colección de ropa unisex con Calvin Klein.

En los tres años transcurridos desde que Jungkook de BTS apareció por primera vez en una campaña de Calvin Klein con el torso desnudo, han cambiado muchas cosas. En noviembre de 2023, la estrella surcoreana lanzó su álbum debut como solista, "Golden", que incluyó el exitoso sencillo "Seven", el cual alcanzó el número uno en las listas. Un mes después, se alistó para cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Ahora, él y sus compañeros de BTS están de regreso y mejor que nunca, impulsando su décimo álbum, Arirang, con una gira mundial que se ha distinguido por incluir varias canciones sorpresa.

La evolución de Jungkook y Calvin Klein

A lo largo de todo ese tiempo, la relación del cantante de 28 años con Calvin Klein no hizo más que fortalecerse: primero, con otra campaña sexy que rompió las redes sociales el año pasado, y ahora, a través de una colección cápsula de edición limitada en cuya creación el propio artista participó activamente.

Conocida oficialmente como Jungkook x Calvin Klein —o "CKJK", para abreviar—, la edición consta de 20 prendas para hombre y mujer, entre ellas algunas de las piezas más icónicas de Calvin Klein: la chamarra trucker noventera, los jeans de tiro bajo y la clásica ropa interior de la marca, todo reinterpretado desde la perspectiva distintiva del integrante de BTS.

Detalles de la colección

El logotipo de la línea, por ejemplo, se inspiró en su pasión por las carreras, mientras que otros elementos de diseño hicieron referencia a su afición por las motocicletas y los tatuajes. Más que la mayoría de las colecciones de moda respaldadas por celebridades, las prendas de Jungkook x Calvin Klein estuvieron repletas de detalles personales auténticos, pensados para conectar directamente con los fans.