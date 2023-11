´¿Por qué sólo al regional mexicano nos están censurando?': Junior H

En los últimos meses los corridos 'bélicos' y 'tumbados' han tomado fuerza en redes sociales, convirtiéndose en la música preferida de miles de jóvenes.

Algunos de los artistas más populares por cantar y lanzar este tipo de canciones son Peso Pluma, Gabito Ballesteros, Junior H. y Natanael Cano, sin embargo, varios de ellos han sido amenazados de muerte en México por el crimen organizado debido a las letras de sus temas.

En diversas ocasiones, los exponentes han mencionado que muchos de estos corridos son pedidos por los grupos delictivos, pero este argumento no los salva de las amenazas y prohibiciones que les hacen los bandos contrarios.

Junior H, quien es uno de los cantantes más fuertes actualmente en las plataformas digitales, habló sobre la censura al regional mexicano ante la prohibición de los corridos tumbados en varios estados del país.

"Está un poquito delicado ese tema. Me da tristeza, para ser honesto. Cuando me dicen que vamos a otro estado a tocar y que están prohibidos los corridos, se me hace una pérdida de tiempo, todo eso. Me hace pensar por qué sólo al regional mexicano nos están censurando", expresó el famoso.

El intérprete de 'La Cherry' destacó en las canciones se habla sólo de lo que sus fans y la gente quiere escuchar y arremetió contra las personas que quieren terminar con los corridos.

"O sea, allá afuera hay música de barrio, música de calle, se habla de lo que la gente quiere escuchar nada más. O sea, es transparente el mundo. No sé por qué la gente intenta tapar el sol con un dedo. Es una pérdida de tiempo, porque a nosotros nos dan ganas de escribir más y más corridos, que la gente se termina aprendiendo. Ya es más problema de la gente que intenta terminar con esto. Pero, yo lo veo muy difícil que se termine", añadió Junior.

Antonio Herrera Pérez (nombre real del guanajuatense), lanzó en 2019 su primer álbum, y señaló estar contento con todo lo que ha crecido y logrado en su carrera a sus apenas 22 de años de edad.

"Tengo 22 años, para empezar. Estoy todavía muy morrito, pero la verdad ha sido un reto todo esto que, concierto tras concierto, nos ha forjado y nos ha preparado para estar hasta el momento de hoy.

"Nos ha hecho crecer rápido, pero, mentalmente, en cuestión de escenarios, sí ha sido un muy grande, porque siempre existen los nervios todavía, antes de subir a cualquier escenario, en el lugar que sea, como sea, es un reto siempre. Pero estos años nos han ido forjando y estamos listos para estar en un lugar de esta talla. Ahí la llevamos", comentó.

Finalmente, se mostró sentirse orgulloso de cantar corridos tumbados, mismos que lo han llevado a ser reconocido a nivel internacional en los dos últimos años, y de que el género regional mexicano suene en todo el mundo.

"Estos últimos dos años han sido un boom muy grande que cada día me sorprende, porque trae cosas nuevas. En redes sociales ves a gente intentando lograr sus sueños, entrando a este género. Todo el mundo hablando del género en todas partes del mundo, aunque sea bueno o malo. Están hablando... es ver todos los frutos, después de todo lo que hemos luchado para estar aquí", mencionó.