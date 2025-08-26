¿Justin Bieber en el festival Corona Capital?

CIUDAD DE MÉXICO (AP/Agencias) — En los últimos días, versiones en redes sociales han generado expectativa entre los fanáticos de Justin Bieber en México, luego de que medios locales difundieran la posibilidad de que el cantante canadiense incluya al país en su próxima gira internacional. Sin embargo, hasta el momento no existen confirmaciones oficiales que respalden dichas especulaciones.

De acuerdo con los portales especializados en conciertos Songkick y Bandsintown, Justin Bieber no tiene presentaciones programadas para 2025 en territorio mexicano ni en otras regiones de Latinoamérica. Asimismo, en su sitio web oficial y canales verificados de comunicación no se han publicado anuncios relacionados con nuevas fechas de tour.

Algunos rumores incluso lo vinculan con una posible participación en el festival Corona Capital en la Ciudad de México, pero esta información proviene únicamente de foros en línea como Reddit y carece de validación por parte de promotores o de la propia disquera del artista.

La expectativa no es menor: cada visita de Bieber a México genera alta demanda en boleteras como Ticketmaster, con récords de ventas en estadios como el Foro Sol o el Estadio Azteca en giras anteriores. Sin embargo, expertos en la industria recomiendan cautela hasta que haya comunicados oficiales.

Por ahora, la recomendación para los seguidores es mantenerse atentos a canales oficiales del artista, promotoras y plataformas de venta de boletos, evitando caer en rumores o preventas falsas que podrían derivar en fraudes.