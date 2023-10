Justin Timberlake preocupado ante lanzamiento del nuevo libro de su ex, Britney Spears

Justin Timberlake se encuentra "preocupado" por la próxima publicación del libro autobiográfico de su exnovia Britney Spears, según informan múltiples fuentes en exclusiva a Page Six.

"Está muy curioso por lo que revelará de su relación", aseguró una fuente. "Le está comiendo la cabeza".

Sin embargo, a diferencia de un reciente informe de Us Weekly que afirma que el libro explosivo de Spears, "The Woman in Me" (que saldrá a la venta el 24 de octubre), ataca duramente a Timberlake, un informante de la editorial insiste en que no es un ataque contra nadie.

"Esta es la oportunidad de Britney para finalmente contar su historia empoderadora", reveló el informante, "y no es más que eso".

A dos décadas de su ruptura

La expareja tuvo una ruptura muy mediática en 2002 después de tres años de relación.

En ese momento, Timberlake, ahora de 42 años, compartió durante una entrevista con Barbara Walters que había hecho un pacto con Spears, ahora de 41, para "no revelar específicamente por qué" tomaron caminos separados.

Pero cuando se le preguntó sobre los rumores de tabloides de que Spears lo había engañado, Timberlake no trató de limpiar su nombre.

"Honestamente, no somos perfectos", dijo de manera críptica. "No juzgo a nadie".

Spears también esquivó generar polémica cuando Diane Sawyer le preguntó directamente qué había hecho mal en la relación durante su propia entrevista en televisión al año siguiente.

Creo que todos tienen un lado de su historia que los hace sentir de cierta manera... y no estoy diciendo técnicamente que él esté equivocado, pero tampoco estoy diciendo técnicamente que tenga razón", dijo acerca de su ex, insinuando que ella había sido infiel.

Timberlake se habría disculpado con Spears

Spears y Timberlake finalmente siguieron adelante, pero después de que el documental del New York Times de 2021 "Framing Britney Spears" resurgiera su polémica entrevista en "20/20", enfrentó un nuevo backlash y se vio obligado a emitir una disculpa tardía a su exnovia.

"Estoy profundamente arrepentido por las veces en mi vida en las que mis acciones contribuyeron al problema, en las que hablé fuera de lugar o no defendí lo que estaba bien", escribió el cantante de "Mirrors" en Instagram, reconociendo que había "fallado" a la cantante de "Gimme More" a pesar de su "respeto" por ella.

"Sé que esta disculpa es un primer paso y no absuelve el pasado", continuó.

Quiero asumir la responsabilidad de mis propios errores en todo esto... Puedo hacerlo mejor y lo haré mejor"

Sin embargo, Spears aparentemente no aceptó la disculpa de Timberlake, ya que lo llamó en una publicación de Instagram eliminada desde entonces en 2022 por "usar [su] nombre" cuando lanzó "Cry Me a River".