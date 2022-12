Kanye West defiende al Nazismo

Washington. – El músico Kanye West no se aleja de la polémica, y ahora, declaró abiertamente su agrado hacia Adolf Hitler, dictador alemán y ex líder del desaparecido Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán

La declaración del ex candidato presidencial de los Estados Unidos que, por cierto, busca nuevamente meterse a la contienda por la Casa Blanca, fue hecha durante una transmisión de internet hecha por un portal de extrema derecha llamado InfoWars, conducido por Alex Jones.

"Todos los seres humanos tienen algo de valor que trajeron a la mesa, especialmente Hitler. Tenemos que dejar de insultar a los nazis todo el tiempo", indicó, pero antes de que el panel fuera a una pausa comercial, el rapero remató diciendo: "Me agrada Hitler".

Además de haber señalado que ama a los nazis, West negó el Holocausto, que fue el genocidio que Hitler encabezó contra la población judía en Europa durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial.

"Claro que veo cosas buenas sobre Hitler (...) No me gusta la palabra ´maldad´ al lado de los nazis. Amo a los judíos, pero también amo a los nazis. Lo que pasó no fue un Holocausto, miremos los hechos sobre eso. Hitler tiene muchas cualidades positivas", remató.

Las declaraciones de Kanye West incomodaron incluso a Jones, quien mencionó al aire su descontento con la postura del nacido en Atlanta, Georgia.

Bloquean, otra vez, cuenta de Twitter de WestMuy pocos días duró activa la cuenta de Twitter de Kanye West, que volvió a ser bloqueada ayer jueves por el hecho de haber realizado comentarios antisemitas.

Y es que además de todas estas declaraciones, Ye se atrevió a subir a dicha red social una fotografía de la estrella de David encerrada en una esvástica que, pretende, sea su logo de la campaña presidencial que está fabricando