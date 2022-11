Karely Ruiz confiesa que es bisexual: 'A mí me gustan las mujeres'

Monterrey.- La influencer y modelo de OnlyFans, Karely Ruiz, es una de las mujeres mexicanas mas famosas en la actualidad, y recientemente fue invitada a una entrevista para la plataforma de YouTube, donde declaró que es bisexual.

Fue en el podcast de YouTube ´keeping up with LA DIVAZA´, donde Karely confesó que le atraen las mujeres, sorprendiendo a los mismos entrevistadores en el programa.

La respuesta se dio cuando le preguntaron cómo eran las colaboraciones en Only Fans cuando sube contenido con otra modelo.

"Con Celia Lora hice fotos y es más tocarnos, pero no tan sexy, es como más separadas, y ahora que estoy soltera, la voy a volver a ver, pero los videos serán intensos, pero no al llegar al porno. Es que a mi me gustan las mujeres", declaró Karely.

Asimismo, le preguntaron si tendría una relación amorosa con otra mujer.

"Novia no, pero si he estado con mujeres, no se, siento que batallaría mucho con una mujer, si yo no me aguanto sola, imagínate aguantar a otra. En el antro yo llego y gancho mas chavas que hombres", confesó la modelo de Only Fans.