Karely Ruiz y Babo de Cartel de Santa preparan explosiva colaboración para OnlyFans

Fue el pasado 11 de mayo que la influencer regiomontana Karely Ruiz paralizó las redes una vez más, esto en compañía de Santa Fe Klan, esto debido a que los famosos publicaron el video oficial de la canción “Sabes” donde colaboraron para publicar dicho contenido en redes, sin embargo, las estrellas soltaron una versión explícita en la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, donde realizaron escenas muy elevadas de tono.

En esta ocasión, Karely Ruiz ha vuelto a ser noticia, ya que se ha dado a conocer que está preparando una colaboración con el vocalista de Cartel de Santa, el famoso rapero y productor musical Babo. Tras el éxito que obtuvo con Santa Fe Klan, la modelo regia ha revelado que Babo le hizo una propuesta para trabajar juntos en un novedoso video, pero en aquel momento ella tenía novio y no pudo aceptarla. Sin embargo, ahora ha reconsiderado la propuesta y se encuentra emocionada por lo que será esta nueva colaboración.

“Ya lo teníamos planeado desde antes, pero yo tenía novio y como que no me dejaba, pero ahora me vale”, reveló la famosa a través de sus stories en redes sociales.

Karely Ruiz y Babo ya se encuentran en pláticas para dar vida a este nuevo proyecto en OnlyFans. La influencer ha adelantado que están armando algo “bien fregón” y que es una realidad que este video verá la luz próximamente. El rapero mexicano, conocido por su estilo provocador y polémico, ha generado alboroto en las redes al subir videos sin censura a esta plataforma, y ahora la expectativa se encuentra en ascenso con su colaboración junto a Karely.

“Ya me estoy poniendo de acuerdo con él para armar algo bien fregón para las páginas. Estamos platicando, eso sí se va a hacer, es una realidad”, aseveró Karely Ruiz, de quien se espera pronto emita la fecha de estreno y más detalles respecto a esta colaboración que ya genera elevadas expectativas.

La noticia ha emocionado a los seguidores de ambos artistas, quienes esperan con ansias el lanzamiento de este video en colaboración. Sin duda, esta unión promete dar mucho de qué hablar y seguir posicionando a Karely Ruiz como una de las principales figuras en el mundo de las redes sociales y del entretenimiento en línea.