Gerardo Ortiz evita la cárcel y recibe libertad probatoria en California

A Gerardo Ortiz le imponen 3 años de libertad probatoria tras testificar contra de su ex manager

El cantante Gerardo Ortiz, aunque se declaró culpable por presuntos vínculos con el narcotráfico, se llevó una victoria legal en el caso que enfrentaba en Estados Unidos, y es que el cantante no pisará la cárcel, por lo que le impusieron tres años de libertad condicional.

La tarde del miércoles, Ortiz acudió a la corte federal de California para cerrar formalmente el proceso que, desde 2024, permanecía abierto en su contra, luego de ser señalado por las autoridades estadounidenses de hacer transacciones con una empresa ligada al crimen organizado.

¿Qué ocurrió?

En la audiencia final, la jueza Maame Ewusi Frimpong impuso al cantante una sentencia de tres años bajo libertad supervisada, decisión respaldada por un acuerdo entre la defensa y la fiscalía que reconoció su colaboración con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), además que enfrentó en libertad su proceso gracias al pago de una fianza de 10 mil dólares (alrededor de 200 mil pesos mexicanos).

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades estadounidenses han señalado que la colaboración de Ortiz fue crucial para el avance del caso. Su testimonio contra su ex manager ha sido considerado un paso importante en la lucha contra el narcotráfico en la región.

¿Cuáles son las consecuencias de esta sentencia?

La sentencia de libertad probatoria permite a Ortiz continuar su carrera musical sin el estigma de una condena en prisión, aunque deberá cumplir con las condiciones impuestas por la corte durante los próximos tres años.