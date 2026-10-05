Mariana Ochoa es criticada por comentario sobre ganadoras en La Casa de los Famosos

m,Mariana Ochoa generó polémica entre los seguidores de La Casa de los Famosos México después de asegurar que ninguna mujer ha ganado el reality show, una declaración que usuarios de redes sociales consideraron como transfóbica. La cantante y actriz Mariana Ochoa se coronó como la nueva ganadora de La Casa de los Famosos; sin embargo, días antes hizo el comentario a Memo Schultz al hablar sobre la participación femenina en el programa, señalando: "Nunca ha ganado una mujer, es un punto".

Críticas a Mariana Ochoa por su declaración

Las declaraciones de Mariana Ochoa provocaron críticas debido a que Wendy Guevara fue la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, transmitida en 2023. Wendy Guevara, modelo, actriz y creadora de contenido trans, se convirtió en la primera ganadora del reality en México: La Casa de los Famosos tras conquistar al público con su personalidad y su participación durante la temporada.

Reacciones en redes sociales

Por ello, algunos usuarios cuestionaron que Mariana Ochoa hablara de la ausencia de mujeres ganadoras sin mencionar a Wendy Guevara, considerando que sus comentarios fueron transfóbicos.