Bad Bunny genera memes por La Casita en conciertos de CDMX

La ubicación de 'La Casita' en el concierto de Bad Bunny provocó quejas y memes en redes sociales. Los conciertos de Bad Bunny en la CDMX tendrán una nueva sección, por lo que usuarios de redes sociales hicieron memes y también se quejaron.

Ocesa anunció la sección 'Los Vecinos' en los 8 conciertos de Bad Bunny en el Estado GNP Seguros, además de que 'La Casita' será parte del escenario.

¿Qué es La Casita en el concierto de Bad Bunny?

Memes celebran que Bad Bunny traerá 'La Casita' a la CDMX. Bad Bunny traerá 'La Casita' al Estadio GNP Seguros, la cual es una réplica de la casa que aparece en su cortometraje 'debí tirar más fotos'. Los fans de Bad Bunny llenaron las redes sociales de memes, pues aseguran que 'La Casita' va a terminar con un estilo 'mexicano' con un tinaco, tendederos y hasta un perrito.

Reacciones de los fans ante La Casita de Bad Bunny

Fans de Bad Bunny celebran que haya pensado en todos sus fans, pues cantará en el escenario y también en 'La Casita', el cual se ubica en la zona General B.

'Que bueno que Bad Bunny les recuerde que todos tenemos derecho al entretenimiento, sin importar costos', fue uno de los comentarios.