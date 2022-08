Lady Gaga recibe otro Dr. Simi durante concierto en Texas

Dallas.- Luego de que hace semanas durante un concierto en Canadá, Lady Gaga recibió de golpe en la cara un peluche del Dr. Simi, ahora la cantante volvió a recibir otro peluche.

Cuando daba un show más del "Chromatica Ball" en Dallas, Texas, Lady Gaga se disponía a iniciar una interpretación del tema "Rain On Me", postrada en el suelo cuando el peluche fue lanzado.

Y aunque esta vez no le golpeó en el rostro, aterrizó en la parte izquierda del escenario y muchos compararon la pose de Lady Gaga con la del Dr. Simi.

Las cámaras no captaron si la cantante de "The Edge of Glory" tomó el peluche o si leyó el mensaje, pero en las redes sociales volvió a ser tendencia el tema Lady Gaga y Dr. Simi.

"Ya es tradición mexicana el lanzar Dr. Simi en conciertos"

Las redes sociales señalan que el Dr. Simi ya se volvió una tradición entre los mexicanos que acuden a conciertos y no solo en México.

Recientemente Rosalía en su gira de "Motomami World Tour" por México recibió decenas de Dr. Simi, más de 20 solo en la ciudad de Monterrey.