Lamine Yamal y Nicki Nicole confirman romance con tierna foto de cumpleaños

Lamine Yamal, la prometedora figura del FC Barcelona, ha confirmado su relación con la cantante argentina Nicki Nicole, poniendo fin a semanas de rumores y señales que apuntaban a un romance entre ambos. La noticia fue revelada por el propio futbolista a través de una historia en Instagram en la que aparece junto a la artista, en una imagen romántica durante la celebración del 25º cumpleaños de ella.

En la fotografía compartida este lunes, se puede ver a la pareja abrazada en un ambiente decorado con globos en forma de corazón, un enorme ramo de rosas y una gran tarta de cumpleaños. Una escena que deja claro que la relación va en serio, pese al hermetismo que ambos habían mantenido hasta ahora.

Los indicios de su vínculo sentimental comenzaron a circular desde que Nicki Nicole asistió a la exclusiva fiesta de cumpleaños en la que Yamal celebró su mayoría de edad. Allí, según testigos, se les vio en una actitud cercana. Poco después, el periodista Javi de Hoyos reportó que fueron vistos besándose en una discoteca de Barcelona y saliendo juntos de madrugada.

La cantante de Formentera también dio señales públicas de apoyo al deportista al asistir al Trofeo Joan Gamper con una camiseta del Barça personalizada con el nombre y número de Yamal, a quien animó intensamente durante el partido.

Además, la pareja realizó una escapada a Mónaco, compartiendo fotos desde los mismos lugares en redes sociales, aunque evitaron aparecer juntos en una misma imagen. Su regreso a Barcelona, esta vez sin ocultarse de las cámaras, terminó de alimentar los rumores que hoy quedan confirmados con la publicación del futbolista.

Curiosamente, mientras el joven delantero hace oficial su relación, su padre, Mounir Nasroui, ha declarado no estar al tanto del romance:

"No sé ni su imagen, cómo es su cara. Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no la de aquí. Si pasa algo grave, me meto, pero mientras, él hace su vida", expresó con franqueza a Europa Press.

Aunque la familia aún no parece del todo involucrada, Lamine Yamal ha dejado claro que su vínculo con Nicki Nicole es real y va tomando forma públicamente.



