El universo cinematográfico de James Bond tendrá un nuevo rostro. El actor británico Robert Pattinson fue elegido para dar vida al legendario agente 007, convirtiéndose en el séptimo intérprete en asumir uno de los personajes más reconocidos del cine de espionaje.

La noticia fue anunciada por Amazon MGM Studios a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen del actor sosteniendo una pistola, en una clara referencia a la emblemática figura del servicio secreto británico.

Tras darse a conocer la decisión, Pattinson expresó su emoción y agradecimiento por recibir la oportunidad de protagonizar la nueva entrega. El actor manifestó que interpretar a Bond representa uno de los mayores reconocimientos de su trayectoria y agradeció la confianza del director Denis Villeneuve, así como de los productores y el equipo de Amazon MGM Studios.

La elección de Pattinson

Por su parte, Villeneuve, quien estará al frente de la próxima película basada en el personaje creado por el escritor Ian Fleming, respaldó la incorporación del británico. El cineasta destacó que Pattinson conserva la esencia característica del agente, pero también tiene la capacidad de ofrecer una interpretación renovada.

La elección incluso recibió un mensaje de aprobación de la familia real británica. A través de su cuenta oficial, los reyes Carlos III y Camila dieron la bienvenida al nuevo integrante del universo Bond con una referencia al servicio secreto de Su Majestad.

Con este nombramiento, Pattinson se suma a una lista integrada por Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig, quienes anteriormente interpretaron al famoso espía.

La designación del nuevo protagonista llega después de un prolongado proceso de selección, especialmente desde que Daniel Craig comunicó en 2017 que dejaría de interpretar al personaje. Además, el anuncio coincide con el vigésimo aniversario de Casino Royale, cinta que marcó el inicio de la etapa de Craig como James Bond y que encabezó las cinco películas que protagonizó.

Antes de confirmarse a Pattinson, distintos nombres aparecieron entre los posibles candidatos para obtener el papel. Entre ellos destacaron Nicholas Hoult, Josh O'Connor, Aaron Taylor-Johnson y Callum Turner, todos británicos, así como el australiano Jacob Elordi.

Los productores Amy Pascal y David Heyman también manifestaron su confianza en el actor. Ambos consideran que su versatilidad, audacia interpretativa y capacidad para reinventarse lo convierten en una elección adecuada para llevar al personaje a una nueva etapa.

Desde la perspectiva de Noor Nanji, corresponsal de Cultura de la BBC, la incorporación de Pattinson también respondería a la intención de acercar la franquicia a públicos más jóvenes y conquistar a una nueva generación de seguidores.

La trayectoria de Robert Pattinson

La trayectoria de Robert Pattinson comenzó a tomar fuerza desde muy joven. Originario de Barnes, al suroeste de Londres, descubrió su interés por la actuación durante sus años escolares, cuando participó en el club de teatro de su colegio.

Su primera oportunidad importante en el cine llegó en 2005, cuando interpretó a Cedric Diggory en la cuarta película de Harry Potter, personaje que era capitán del equipo de Quidditch.

Tres años después alcanzó reconocimiento internacional al protagonizar Crepúsculo, donde dio vida a Edward Cullen en una saga cinematográfica de cinco películas que lo convirtió en una figura popular a nivel mundial.

Con el paso de los años, el británico amplió su carrera con participaciones en grandes producciones, entre ellas The Batman y La Odisea, dirigida por Christopher Nolan.

Ahora, el actor se prepara para uno de los desafíos más importantes de su carrera al tomar el relevo de Daniel Craig y dar una nueva interpretación al agente secreto más famoso del cine.

Aunque todavía se han revelado pocos detalles sobre la película número 26 de la franquicia, los planes apuntan a que el rodaje comience en 2027 y que llegue a las salas de cine en 2028.