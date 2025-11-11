Wendy Guevara anuncia cirugías estéticas: liposucción y más

¿Qué ocurrió?

Wendy Guevara, la popular influencer y conductora, ha confirmado que se someterá a cirugías estéticas en un futuro cercano. Mientras explora su faceta como actriz en la obra ´El Tenorio Cómico´, la ganadora de la primera temporada de ´La Casa de los Famosos México´ reveló que planea realizarse una liposucción y otros ajustes en su físico.

¿Qué procedimientos estéticos se realizará?

En una reciente entrevista con el programa Hoy, Wendy compartió que desea hacerse "unos ajustes" en su figura, algo que ha discutido con sus compañeras de Las Perdidas. "Me voy a hacer la lipo y nada más. También me van a pegar el busto para que esté más juntito", dijo entre risas la también participante de Divina Comida.

La influencer, quien recientemente participó en la telenovela Papás por Siempre, mencionó que finalmente ha decidido no someterse a una luxación de costillas, un procedimiento que, según comentó, sí se realizaron algunas de sus amigas del medio. "Yo me iba a hacer las costillas, me iba a hacer la luxación de costillas, lo que se hizo Paola, mi Briggite (Bozzo)... ella me dijo: no importa", contó entre carcajadas la exconductora de la Pre Gala de ´La Casa de los Famosos México´.

¿Cuál es la reacción de sus seguidores?

La noticia sobre las cirugías estéticas de Wendy Guevara ha generado diversas reacciones entre sus seguidores y fans. Muchos han expresado su apoyo y entusiasmo por los cambios que la influencer planea realizar, mientras que otros han manifestado su preocupación por la presión que enfrentan las figuras públicas respecto a su apariencia física. Wendy, sin embargo, parece estar decidida a seguir adelante con sus planes, buscando sentirse más cómoda con su imagen.