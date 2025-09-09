Laura Bozzo se integra a los Addams en la temporada 2 de Merlina de Netflix

Laura Bozzo "se une" a los Addams en inesperado spot de la temporada 2 de Merlina

CIUDAD DE MÉXICO – La temporada 2 de Merlina, la exitosa serie de Netflix dirigida por Tim Burton y protagonizada por Jenna Ortega, ha generado gran expectación entre los fanáticos de la familia Addams. Sin embargo, más allá de las revelaciones argumentales, uno de los momentos más comentados ha sido la aparición de Laura Bozzo en una campaña promocional que mezcla humor, sátira y un toque muy "gótico".

La presentadora peruana, conocida por su icónica frase "¡Que pase el desgraciado!", sorprendió a miles de usuarios al aparecer en un spot oficial de Netflix caracterizada al estilo de la serie, protagonizando una parodia titulada "Laura y los Addams".

¡Ay, Merlina, por el amor de Dios! Te hace falta un jalón de trenzas", exclama Bozzo en los primeros segundos del video, replicando su estilo confrontativo característico de los talk shows que la volvieron famosa en Latinoamérica.

?? Una fusión inesperada: Bozzo y el universo Addams

El video, difundido en las redes sociales oficiales de Netflix, utiliza la estética sombría de Merlina y el tono dramático de los programas de Laura Bozzo para comentar —con ironía— los secretos familiares, misterios y conflictos que marcan el rumbo de la segunda temporada.

En la grabación, Bozzo aparece vestida con un atuendo negro con detalles morados, evocando el estilo gótico de la serie. En uno de los momentos más llamativos del clip, lanza otra de sus frases memorables:

"Secretos familiares... eso es más común que las madrinas que desaparecen después del bautizo".

Mientras tanto, se muestran imágenes clave de los nuevos episodios, aunque sin spoilers, generando aún más intriga entre los espectadores.

El video culmina con una pintura digital, al estilo barroco, donde se observa a Laura Bozzo posando junto a un perro, emulando las clásicas composiciones familiares de los Addams. El detalle ha sido celebrado en redes sociales por su creatividad y guiños culturales.

´Merlina´: un fenómeno global que no pierde fuerza

El lanzamiento de los primeros cuatro episodios de la segunda temporada ha consolidado a Merlina como uno de los mayores éxitos de Netflix. Según cifras oficiales, la serie acumuló 29.1 millones de visualizaciones adicionales en su primera semana de estreno, posicionándose en el Top 10 en todos los países clasificados por la plataforma, incluido México.

La producción no solo ha sido un triunfo en términos de audiencia, sino también en lo comercial y cultural, gracias a su capacidad de conectar con públicos diversos mediante estrategias innovadoras, como esta colaboración con Laura Bozzo.

¿Y la tercera temporada? Habrá que esperar...

Netflix ya confirmó una tercera temporada con Jenna Ortega nuevamente en el rol de Merlina Addams, pero los fanáticos tendrán que tener paciencia: el rodaje está previsto para la primavera de 2026, por lo que su estreno llegaría hasta 2027.

La noticia no ha disminuido el entusiasmo, especialmente tras el éxito de las entregas previas y el sólido elenco que incluye a Catherine Zeta-Jones, Joanna Lumley y Emma Myers.

Laura Bozzo, en plena reactivación mediática

Lejos de estar retirada, Laura Bozzo vive un momento de gran actividad en su carrera mediática. Apenas hace dos semanas estrenó su documental en VIX, donde revisita su historia personal y profesional, y esta misma semana confirmó su participación en un reality show chileno.

Ahora, su participación en el universo Addams, aunque ficticia y promocional, la ha colocado nuevamente en el centro de la conversación digital, en un gesto que muchos consideran una jugada brillante de Netflix para atraer a nuevos públicos mediante el humor y la nostalgia pop.

"Netflix ha logrado lo impensable: unir dos universos completamente distintos y convertirlo en contenido viral", comentó un usuario en X.

"Laura Bozzo en Merlina es el crossover más inesperado del año", escribió otro con humor.