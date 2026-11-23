Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha encontró su mayor respaldo entre el público. La película registraba 94 % de aprobación de espectadores en Rotten Tomatoes al 23 de noviembre, frente a 68 % entre los críticos.

Con más de 2,500 valoraciones verificadas de usuarios y 186 reseñas profesionales, la nueva entrega muestra que el regreso a Panem genera más entusiasmo entre quienes acudieron a las salas que entre los especialistas.

¿Cómo se compara con otras entregas de la franquicia?

La precuela no encabeza la clasificación de la franquicia entre la crítica. Ese puesto pertenece a En llamas, con 90 % de aprobación, seguida por la película original de 2012, con 85 %. Las dos partes de Sinsajo registran 70 %, mientras Balada de pájaros cantores y serpientes alcanza 64 %.

Bajo la dirección de Francis Lawrence, la adaptación de la novela de Suzanne Collins centra la atención en Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada. La trama transcurre 24 años antes de los acontecimientos de la primera película y explora la juventud del personaje que después sería mentor de Katniss Everdeen.

¿Qué aspectos destacan en las reseñas?

El punto de partida es la cosecha de la edición 50 de los Juegos del Hambre, conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. Para esa contienda, el Capitolio duplica el número de tributos obligados a enfrentarse en la arena, lo que coloca al joven del Distrito 12 ante una competencia todavía más numerosa.

La historia recupera la violencia televisada y el control político que definen al universo de Panem. El recorrido de Haymitch permite volver sobre esos elementos desde la experiencia de otro protagonista, antes de los sucesos que impulsaron la rebelión encabezada por Katniss.

Zada comparte créditos con Mckenna Grace, quien interpreta a Maysilee Donner; Ralph Fiennes, como el presidente Snow; Jesse Plemons, en el papel de Plutarch Heavensbee, y Glenn Close, como Drusilla Sickle. El elenco también incluye a Elle Fanning y Kieran Culkin.

Las actuaciones, la acción y la intensidad emocional figuran entre los aspectos destacados en las primeras reseñas. Las objeciones apuntan al ritmo de la adaptación y a la acumulación de personajes conocidos y referencias a otras entregas, que para algunos críticos resta espacio al desarrollo del relato editorial.

¿Cuál es la recepción del público y la crítica?

Esa combinación de elogios y reservas acompaña su paso por los cines: el público respalda la nueva mirada a Haymitch, mientras la crítica mantiene a En llamas como la entrega mejor evaluada de la saga.