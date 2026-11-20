La llegada de Robert Pattinson al universo de James Bond ya comenzó a generar reacciones entre quienes han formado parte de la historia del agente secreto. Uno de ellos fue Pierce Brosnan, quien interpretó al icónico personaje entre 1995 y 2002 y aprovechó las redes sociales para darle la bienvenida a su sucesor.

A través de Instagram, el actor irlandés publicó una fotografía en blanco y negro de Pattinson caracterizado como el agente 007, con un elegante esmoquin y una pistola en la mano. Junto a la imagen, compartió un mensaje en el que le expresó sus mejores deseos para esta nueva etapa profesional.

"Vas a ser magnífico", escribió Brosnan, quien también destacó la trayectoria artística que Pattinson ha construido a lo largo de los años y el crecimiento que ha mostrado en su carrera.

El mensaje concluyó con la expresión irlandesa "Gra Mor, Pierce", que significa "Mucho amor, Pierce", como muestra de apoyo hacia el próximo protagonista de la saga.

La conexión entre Brosnan y Pattinson

Pierce Brosnan conoce de cerca a Robert Pattinson. La felicitación también tiene un antecedente profesional, pues ambos actores compartieron créditos en la película Recuérdame, estrenada en 2010, donde participaron en este drama romántico.

Brosnan formó parte de la franquicia de James Bond durante siete años y protagonizó cuatro entregas: GoldenEye, El mañana nunca muere, El mundo no basta y Otro día para morir. Posteriormente, el personaje pasó a manos de Daniel Craig, quien lo interpretó en cinco películas entre 2006 y 2021.

Reacciones de otros actores de Bond

George Lazenby también felicita al nuevo agente 007. Otro actor que se pronunció tras el anuncio fue Lazenby, quien interpretó a James Bond en Al servicio secreto de Su Majestad, película de 1969.

Mediante sus redes sociales, Lazenby dio la bienvenida a Pattinson con un mensaje en el que hizo referencia a la exclusividad de formar parte de los intérpretes que han encarnado al famoso espía.

Por su parte, Daniel Craig todavía no había compartido una reacción pública sobre la elección de quien ocupará su lugar en la franquicia.

Robert Pattinson inicia una nueva etapa como Bond

Robert Pattinson encabezará una nueva etapa de James Bond. Después de varios meses de especulaciones, Amazon MGM Studios confirmó el lunes 16 de noviembre que Robert Pattinson será el séptimo actor en interpretar al agente secreto.

El británico alcanzó reconocimiento internacional gracias a su participación en la saga Crepúsculo, estrenada en 2008. Desde entonces, ha desarrollado una trayectoria cinematográfica que ahora lo llevará a asumir uno de los personajes más reconocidos del cine de acción y espionaje.

La próxima película de James Bond estará bajo la dirección del cineasta canadiense Denis Villeneuve, conocido por su trabajo en la saga Duna.

Con la confirmación de Pattinson y las primeras felicitaciones de antiguos intérpretes del agente 007, comienza a tomar forma una nueva etapa para una de las franquicias más emblemáticas del cine.