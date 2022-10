Lucía Méndez insiste que su pelea con Madonna sí sucedió

México. - La actriz Lucia Méndez volvió a recordar la ´pelea´ que tuvo hace años con Madonna, durante un concierto de la Reina del Pop en México, asegurando en el reality show de Netflix, "Siempre Reinas", que si sucedió dicha pelea.

Han pasado muchos años de ese concierto, sin embargo, Méndez sigue sosteniendo que la reina del pop la ofendió porque ella no se puso de pie durante el show.

"Yo traía lastimada una rodilla, estaba yo en segunda fila, verdad, al centro, y quedaba cerca Madona obviamente, ¡en un estadio de 10 mil eh!, agárrenme la onda, si tú estás enfrente donde ella te puede ver, y tú estas sentado a Madonna le molesta, y yo no me pare, ¿Por qué me tenía que para si yo me sentía mal, si realete si traía mi rodilla mal?, ¿Por qué la actitud de mandarme a seguridad?

De acuerdo con Lucia Méndez, seguridad arribó a su asiento y le dijo que se parara, y ella le respondió; "okey, I wanna call my lawyer", (voy a llamar a mi abogado), frase que se hizo viral cuando se dio a conocer la noticia.

Además, mencionó que cuando volteó a ver a Madonna, la cantante tenía la mirada para abajo y le dijo "f**k you".

El tema del pleito, se abordó en el reality show cuando le asesor creativo de Lucía le dijo que su pelea con Madonna otra vez estaba siendo tendencia nuevamente, esto debido a que varios internautas en redes sociales no tienen conocimiento de la historia y algunos de ellos no le creen y señalan que esta mintiendo.

"¿Ya viste todo el relajo que tienen otra vez en redes sociales con el tema de Madonna?", mencionó Daniel Shain, a lo que Méndez respondió: "Lo de Madonna sí sucedió, claro que sucedió.