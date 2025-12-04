Luis Miguel y Dua Lipa en una inesperada foto que enloquece a los fans

Luis Miguel causó revuelo en redes sociales al compartir en su página oficial de Facebook un collage donde aparece junto a Dua Lipa, quien se encuentra en México para ofrecer su tercer y último concierto en el país. La publicación, que no incluye ningún mensaje adicional, fue interpretada por miles de seguidores como una respuesta al homenaje que la artista hizo al interpretar "Bésame mucho" durante su primera presentación.

El clásico bolero de Consuelito Velázquez —grabado por Luis Miguel en su álbum Romances de 1997— fue uno de los momentos más comentados del recital de Dua Lipa. Tras la publicación de "El Sol", los usuarios no tardaron en llenar la publicación con más de 55 mil reacciones y mensajes que fantasean con ver a ambos artistas juntos en el escenario del estadio GNP Seguros.

¿Qué dijo Luis Miguel sobre Dua Lipa?

Entre los comentarios destacan frases como: "Imagínense un Luis Miguel ft Dua Lipa. Sería épico" o "¿Dueto? Qué locura sería". Muchos esperan que la cantante sorprenda nuevamente al público en su último show en la Ciudad de México.

Detalles del homenaje de Dua Lipa a Luis Miguel

Dua Lipa ha mantenido una tradición durante su gira: interpretar una canción icónica de cada país que visita. En Argentina rindió homenaje a Soda Stereo y Miranda!, mientras que en Chile eligió temas de Mon Laferte y La Ley. En Brasil llegó a compartir escena con Carlinhos Brown y Caetano Veloso, y en Bogotá emocionó con "Antología" de Shakira. En Perú, su interpretación de "Cariñito" junto a Mauricio Mesones hizo vibrar a miles de asistentes.

En México no ha sido diferente. Además de "Bésame mucho", la artista sorprendió la noche del martes interpretando "Oye mi amor" acompañada por Fher Olvera, vocalista de Maná.