Scarlett Johansson daría el salto a DC con un papel clave en The Batman II

Scarlett Johansson podría entrar de lleno al universo cinematográfico de DC. Según información de The Hollywood Reporter, la actriz se encuentra en las últimas negociaciones para integrarse al elenco de The Batman Part II, aunque aún no se ha revelado qué personaje interpretaría. De concretarse, su participación tendría un peso importante dentro de la historia.

La cinta, nuevamente protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves, tenía previsto estrenarse en 2026; sin embargo, su lanzamiento se aplazó para octubre de 2027. Mientras se define su papel en la saga del Caballero de la Noche, Johansson ya tiene asegurado otro proyecto: The Exorcist, que filmará antes de incorporarse a la producción de DC.

Su posible llegada a The Batman II surge cuatro años después de su última aparición en el Universo Cinematográfico de Marvel, donde interpretó a Natasha Romanoff. Aunque los fans han mantenido la esperanza de verla nuevamente como Black Widow, la propia actriz cerró la puerta a ese regreso. "Natasha está muerta. Está muerta. Está muerta. ¿De acuerdo? Tendremos que dejarla ir. Salvó al mundo. Que tenga su momento de heroína", afirmó en entrevista con InStyle.

La última vez que Johansson apareció en su icónico papel fue en Black Widow (2021), cinta que tuvo buena recepción por parte del público y la crítica. Aun así, todo indica que esa fue su despedida definitiva del MCU.