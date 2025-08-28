Lupita TikTok se abre sobre la muerte de su bebé

MONTERREY (28 de agosto de 2025) — La influencer mexicana Lupita Guzmán, mejor conocida en redes como Lupita TikTok, habló públicamente por primera vez sobre los hechos más dolorosos de su vida: la muerte de su bebé y la detención de su pareja, Ricardo "N", en un video publicado en YouTube.

Con visible conmoción, narró el momento en que las autoridades irrumpieron en su hogar para detener a Ricardo, acusado de un delito equiparable a violación vinculado al nacimiento de su hija. Lupita reveló que también estuvo a punto de ser arrestada, pero logró contactar a su madre y a su representante para impedirlo. "Sentí bien feo cuando me sacaron, no me separen de él..." relató entre lágrimas.

Sobre su hija Karely, quien falleció a los pocos días de nacida, Lupita expresó su profunda tristeza: "Mi angelita me cuida desde allá... yo sí voy a verla al panteón, le llevo juguetes". Aun enfrentando la ausencia del bebé y la distancia con su esposo —quien permanece en prisión preventiva—, afirmó que mantiene la esperanza de reencontrarse con él cuando sea liberado.

El video también fue un momento para desmentir rumores dolorosos que circularon en redes. Su manager, James, declaró que era falso que la bebé había sido alimentada con frituras o refrescos, acusaciones que calificó como morbo y sensacionalismo para generar clics.

Finalmente, Lupita Guzmán reafirmó su deseo de seguir adelante: "Tengo que ver por un esposo y una angelita que me está cuidando". Emocionada, concluyó que la fe y el amor por su familia la sostienen en este difícil proceso de duelo y espera.