Lupita Villalobos deslumbra en su boda en Toledo con un vestido de novia espectacular

TOLEDO, España — La creadora de contenido mexicana e integrante del popular podcast Las Alucines, Lupita Villalobos, deslumbró durante su reciente boda en Toledo con un vestido de novia espectacular que acaparó la atención en redes sociales.

La influencer optó por un diseño elegante y sofisticado en dos piezas, compuesto por un corset y una falda con corte sirena. El corset incorporaba encaje, pedrería tipo perla y delicados cristales colgantes que evocaban gotas de agua, generando un efecto visual dramático y refinado. El vestido contaba además con mangas largas de encaje y un velo de gran volumen, sumando teatralidad a su imagen nupcial.

La pieza fue creada por el diseñador Saúl Tello, en colaboración con la reconocida marca regiomontana Narciza Severa. Según medios como Marie Claire, se trata de una prenda exclusiva, hecha a medida para la influencer.

Para acompañar su look, Lupita eligió unos elegantes tacones de la firma Jimmy Choo adornados con pedrería que armonizaba con los detalles del vestido. Asimismo, llevó un collar de piedras blancas que sujetaba el velo de tul, un ramo de rosas blancas y un peinado con coleta alta que realzó sus facciones.

Aunque no se ha revelado un costo oficial, estimaciones de Marie Claire sugieren que el diseño podría superar los 28,000 pesos mexicanos, debido a la exclusividad y el trabajo artesanal involucrado.

El vestido de Lupita Villalobos ha sido aclamado en redes como uno de los más destacados de 2025. Su estética marcó tendencia en el ámbito nupcial, destacándose por su combinación de glamour, tradición y sofisticación contemporánea.