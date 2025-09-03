María Julia Lafuente anuncia su retiro después de 48 años

María Julia Lafuente se despide de la televisión regiomontana tras 48 años de trayectoria

Una de las voces más emblemáticas de la televisión en Monterrey y Saltillo ha decidido hacer una pausa. María Julia Lafuente, reconocida conductora del Telediario Vespertino de Multimedios, anunció su retiro indefinido frente a las cámaras, marcando el cierre de un ciclo tras casi cinco décadas de carrera.

"En esta vida, todo tiene un ciclo. He decidido tomarme un descanso y poner en pausa mi camino profesional por tiempo indefinido", expresó la periodista al inicio de la transmisión de este miércoles, con la entereza y claridad que siempre la han caracterizado.

Una decisión meditada

Lafuente explicó que la decisión no fue impulsiva, sino resultado de una reflexión profunda. Aclaró que su salida no significa una ruptura con la empresa que la vio crecer: "Muchos se sorprenderán, otros especularán, pero la verdad es una: dejo las puertas abiertas de par en par. Mi vida siempre ha estado ligada a la familia González y al Grupo Multimedios".

La periodista confirmó que mantiene una buena relación con la televisora y que incluso existen proyectos futuros en conjunto que podrían retomarse más adelante.

Agradecimientos y recuerdos

Visiblemente conmovida, Lafuente dedicó parte de su mensaje a quienes le abrieron camino en el mundo del periodismo, en especial a don Francisco González Sánchez, fundador de Multimedios. "Él vio algo en mí cuando apenas comenzaba, y un día le prometí que no lo defraudaría", recordó.

¿Es un adiós definitivo?

Aunque su mensaje deja claro que se trata de un retiro indefinido, no se descarta su regreso en algún momento. Por ahora, la audiencia regiomontana y del noreste del país despide a una figura que no solo fue referente informativo, sino parte de la identidad local.