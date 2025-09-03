Mariana Botas sobre 'shippeo' con Aldo de Nigris

CIUDAD DE MÉXICO — La actriz Mariana Botas, eliminada recientemente de La Casa de los Famosos México, descartó enfáticamente cualquier vínculo sentimental con Aldo de Nigris, desmintiendo los rumores de un "shippeo" fomentado por el programa.

Entrevistada por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, Botas reafirmó que nunca existió un interés amoroso suyo hacia el exfutbolista. Con naturalidad, reconoció que Aldo es "muy guapo", pero calificó cualquier especulación como una invención:

"Para nada, es muy chico, la neta me cae bien pero nada más. Es muy guapo y ya."

Además, la actriz se disculpó tanto con Aldo como con sus seguidores por la polémica suscitada por la sudadera del exjugador —que ella usó para protegerse del frío dentro de la casa— en tono de broma, dijo:

"No me odies por la sudadera. Que tu fandom me perdone. Ya no sé qué decir. Perdónenme por mirarlo, chicas, de verdad, es suyo."

Sobre la existencia del shippeo, fue clara y contundente:

"Pues nunca hubo shippeo, gente, eso se lo inventaron, pero está bien, se divirtieron."

Finalmente, también compartió su aprecio por la compañera Dalilah Polanco, con quien desarrolló una cercanía especial en el reality:

"Dalilah se volvió como una mamá allá adentro, muy apapachadora, conectamos en muchos aspectos... Abrirte con alguien que ha vivido lo mismo que tú es bien bonito. Ella es un gran ser humano."