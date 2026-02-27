María Victoria, pionera de la sensualidad en el cine mexicano, cumple 103 años

María Victoria cumple 103 años... fue pionera en incorporar elementos de sensualidad en su actuación. El espectáculo mexicano celebra los 103 años de María Victoria, nacida el 26 de febrero de 1923 en Guadalajara. Conocida como "La Sirena de México", su figura no solo evoca nostalgia, sino también una transformación profunda en la forma de entender la sensualidad femenina dentro del entretenimiento nacional.

Durante décadas existió incertidumbre sobre su fecha real de nacimiento. Documentos y versiones públicas fluctuaban entre 1927 y 1933. Sin embargo, su familia confirmó oficialmente 1923 como el año correcto. El dato curioso no es menor: esa confusión alimentó durante años el mito en torno a su edad, reforzando la idea de una artista casi atemporal. A sus 103 años, su imagen sigue asociada a la elegancia, la disciplina y una presencia escénica que rompió moldes. Recientemente reapareció en celebraciones familiares, manteniendo el porte que la convirtió en referente de varias generaciones.

Sensualidad elegante en la época de oro

Desde sus inicios en las carpas hasta su consolidación en la llamada Época de Oro del Cine Mexicano, María Victoria introdujo un estilo inédito: una sensualidad insinuada, nunca estridente. Su voz pausada y su interpretación de temas como "Cuidadito" construyeron una identidad artística que combinaba coquetería y humor fino.

En una industria dominada por estereotipos rígidos, ella apostó por un personaje femenino que podía ser seductor y cómico al mismo tiempo. "La picardía también puede ser elegante", solía comentar en entrevistas. Esa fórmula la convirtió en símbolo cultural en una época donde la pantalla grande marcaba tendencias sociales.