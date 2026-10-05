Mariana Ochoa conquista la victoria en La Casa de los Famosos México

Mariana Ochoa se convirtió en la ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, luego de recibir el mayor respaldo del público durante la gala del domingo 4 de octubre.

La cantante llegó a la última noche junto con Memo Schutz, Karina Torres, Ese Pérez y Gema Garoa, quienes todavía aspiraban a ocupar alguna de las primeras posiciones. Conforme avanzó la emisión, se definieron los lugares finales: Gema Garoa terminó en quinto sitio, mientras que Ese Pérez quedó en cuarto.

¿Quiénes fueron los finalistas?

Con estos resultados, Mariana Ochoa, Memo Schutz y Karina Torres fueron los tres últimos participantes en competencia. Finalmente, el cierre de las votaciones colocó a Ochoa en el primer puesto, seguida de Schutz en segundo y Torres en tercero.

El triunfo puso punto final a los 71 días que la cantante permaneció dentro del reality y le permitió quedarse con el premio principal de la temporada. Durante su participación, Ochoa consiguió conservar el respaldo de sus seguidores y mantenerse entre los nombres con mayor apoyo del público hasta la última votación.

Trayectoria de Mariana Ochoa

La trayectoria de Mariana Ochoa en la música comenzó desde su infancia. Nacida el 19 de febrero de 1979 en la Ciudad de México, su carrera estuvo vinculada con La Onda Vaselina, agrupación que posteriormente dio paso a OV7, uno de los grupos de pop mexicano reconocidos de las décadas de los noventa y dos mil.

Como integrante de la agrupación participó en diferentes giras, producciones discográficas y reencuentros. Entre las canciones relacionadas con OV7 se encuentran Te quiero tanto, tanto, Mírame a los ojos y Shabadabada.

Además de su trabajo con el grupo, Ochoa desarrolló proyectos como solista. En 2004 presentó Yo Soy, su primer álbum individual, y también incursionó en la actuación, la conducción y distintos proyectos empresariales.