Maribel Guardia defiende a Ángela Aguilar: "A Nodal lo aplauden, a ella la destrozan"

Maribel Guardia alzó la voz en defensa de Ángela Aguilar ante las críticas que ha enfrentado tras hacerse pública su relación —y posterior boda secreta— con Christian Nodal. La actriz y cantante costarricense señaló que existe una clara desigualdad en cómo se juzga a hombres y mujeres dentro del mundo del entretenimiento.

"Vivimos en una sociedad totalmente machista, porque a Nodal le aplauden... La mujer es mala, la mujer es la que llega al hombre y se lo roba como si fuera un perrito. Eso no es verdad. Se me hace injusto", expresó Guardia en entrevista, cuestionando duramente los estereotipos que siguen afectando la imagen pública de las mujeres artistas.

Las declaraciones surgen en medio del escándalo que estalló luego de que Christian Nodal confirmara en entrevista con Adela Micha que se casó con Ángela Aguilar en mayo de 2024, el mismo mes en que finalizó su relación con la cantante argentina Cazzu. Aunque el cantante explicó que su romance con Ángela había comenzado durante la pandemia, aseguró que recién retomaron su vínculo tras su ruptura definitiva con Cazzu.

La revelación encendió el debate en redes sociales. Mientras algunos celebran el amor entre Nodal y Ángela, muchos otros la han señalado como "la tercera en discordia" y la han acusado de entrometerse en la relación anterior del cantante.

Ante este panorama, Maribel Guardia recordó que ella también fue blanco de ataques en su carrera, especialmente cuando fue nominada al Grammy. "Era como la única mujer y me cayó un montón de hate. Es un poco más difícil para las mujeres", comentó, agregando que espera un cambio en la forma en que se valora el trabajo y las decisiones personales de las artistas femeninas.

El caso de Ángela Aguilar ha reabierto el debate sobre la persistencia del machismo en el mundo del espectáculo, donde las mujeres siguen siendo blanco de ataques desproporcionados por las mismas decisiones que en los hombres suelen ser celebradas.