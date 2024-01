Maroon 5 prefirió pagar multa que presentarse en la Feria de León 2024

En las últimas semanas la Feria de León 2024 ha acaparado las miradas por la calidad de artistas que incluyó en su más reciente cartelera, destacando artistas como Backstreet Boys, Nicki Nicole y Kings Of Leon.

Sin embargo, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el gobernador del estado, impactó al revelar que Maroon 5 canceló su presentación, a pesar de tener un contrato firmado con el gobierno estatal y el patronato de la feria.

De acuerdo con el regidor de León, la banda de pop rock estadounidense decidió cancelar y cumplir con las penalizaciones estipuladas en el acuerdo, en lugar de cumplir con el convenio.

"Ya firmados se caen los artistas; te voy a contar de uno que se nos cayó, y ya venía a León, pero dijeron que siempre no", contó Rodríguez Vallejo.

"Venía a León ya firmado, a ver si no la riego, pero era Maroon 5, ya firmado y todo y (dijeron) que siempre no. Prefirieron pagar las cláusulas, no porque fuera León, sino porque se les empató con otro tema", aseguró el gobernador durante su encuentro con la prensa.

Según estas declaraciones, debido a que existían documentos legales, es que la banda liderada por Adam Levine tuvo que asumir la sanción económica correspondiente como parte de las cláusulas del contrato.

Hasta el momento se desconoce la fecha en que se presentaría Maroon 5 en la Feria de León 2024, pero además de los artistas ya mencionados, también brindarán su espectáculo Ellie Goulding, Maluma y Sebastián Yatra.

"Ojalá si se presenten me encantaría escucharlos en vivo", "hubieran ofrecido más dinero para que aceptara jaja", "de las mejores agrupaciones que pactaron para la feria", "qué malos acá los estamos esperando", "qué mal plan, si ya estaban firmados por qué no respetaron, que bueno que recibieron multa", comentaron algunos usuarios de redes sociales.