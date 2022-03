"Me ha pagado mal el amor"; Confiesa Christian Nodal en concierto

Después del rompimiento de Christian Nodal y Belinda, ambos artistas no han dejado de estar en el ojo del huracán ahora le toco a Nodal que en un concierto señalo que el amor le ha pagado mal.

En redes sociales señalaron, como era predecible, que esta era una indirecta a Belinda después de que su relación con la actriz terminara después de 2 años.

" ¿A alguien de ustedes le han pagado mal en el amor? A mí también... la cuestión va que, como decía el chavo, la venganza no es buena, mata el alma y la envenena pero ustedes ya saben lo feo que es eso ¿no? Entonces les cuento que me vengué y me vengué bien", declaró Christian Nodal en el video

Esta no seria la primera vez que el cantante le dedica una supuesta indirecta a Belinda, pues en otro concierto, cuando el cantante explico el origen de una canción se especulo que hacia referencia a Belinda.

"La siguiente canción la compuse en una etapa de mi vida, hace unos cuatro o cinco años, cuando no sabía que las cosas más bellas de la vida no se podían comprar, cosas como la lealtad, el respeto, el amor, la fidelidad, la confianza, una buena amistad".

Fue el 13 de Febrero cuando la pareja decidió ponerle fina a su relación que duro 2 años.