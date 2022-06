"Me siento mareada": Belinda casi se desmaya en pleno concierto

Monterrey, Nuevo León.- Luego de posponerse por dos años el Festival Machaca, el pasado sábado 25 de junio logró regresar el tan esperado evento.

El concierto contó con la participación de grandes artistas, entre ellos Belinda, quien regresó a los escenarios mexicanos luego de varios meses envuelta en la polémica.

Sin embargo, en medio de la emocionante actuación, la cantante expresó sentirse mareada, pues se le bajó la presión.

Inmediatamente, la actriz dejó muy preocupados a sus fans cuando se vio obligada a detener unos minutos su show debido a que experimentó una sensación de vértigo mientras cantaba, por lo que decidió sentarse en el piso ante el miedo de sufrir un desmayo.

En tanto, ´Beli´ aceptó que no sé sentía muy bien de su salud, pero aclaró que continuaría con su concierto por sus fans, a quienes les expresó su cariño y les prometió no fallarles.

"Me estoy sintiendo un poco mareada, y no me quiero bajar del escenario, así que hasta no desmayarme no me voy a ir. Así que, si me hacen un favor, y cantan esta canción por mí y me siento aquí con ustedes, hasta que me sienta un poquito mejor", explicó.

A pesar que se le bajó la presión , @belindapop decidió continuar con su presentación en #MachacaFest cumpliendo con su entrega. pic.twitter.com/Q2DpkSSYi0 — Enrique (@EnriqueIX) June 26, 2022

Por su parte, la también actriz, mencionó que probablemente el mareo se debía al viaje de más de 10 horas que hizo para llegar a tiempo al festival de música.

"Quiero que sepan que vengo directo de un vuelo de 15 horas para estar aquí con ustedes porque los amo con todo mi corazón", aseguró mientras tomaba lo que parecía una bebida de electrolitos.