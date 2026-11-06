Vadhir Derbez enfrenta nueva denuncia por violación en México

El actor Vadhir Derbez enfrenta una nueva acusación por el presunto delito de violación, luego de que el despacho jurídico Vega Mac Gregor Arellano confirmara la presentación de una denuncia en su contra. Este procedimiento corresponde a una presunta víctima distinta de la modelo estadounidense que lo señaló legalmente en abril pasado.

Durante una entrevista concedida el 5 de noviembre al programa ¡Siéntese Quien Pueda!, Leopoldo Vega, socio del despacho encargado de la representación legal, confirmó que el asunto acaba de iniciar su curso ante las autoridades y que las investigaciones continúan.

El abogado evitó proporcionar información adicional sobre el expediente y pidió cautela ante la naturaleza de los señalamientos. Asimismo, explicó que todavía desconocen si el hijo de Eugenio Derbez ya recibió alguna notificación relacionada con esta nueva denuncia.

La firma jurídica también hizo pública su postura mediante un comunicado difundido el 4 de noviembre, en el que informó sobre la presentación de una denuncia contra el actor por la presunta comisión del delito de violación.

Acciones de la autoridad

Por su parte, Adrián Regino, integrante del equipo legal de Vega Mac Gregor Arellano, habló sobre el avance del procedimiento durante una intervención en el programa Ventaneando.

El representante legal señaló que el jueves 5 de noviembre lograron establecer comunicación con la Fiscalía General de la República para solicitar que se dé seguimiento a la carpeta de investigación correspondiente.

Regino se abstuvo de revelar detalles sobre las circunstancias de los hechos denunciados, así como la fecha en que presuntamente habrían ocurrido. Explicó que mantener la confidencialidad es fundamental para proteger a la mujer que presentó la denuncia y evitar interferir en las investigaciones.

Respecto a las siguientes etapas del procedimiento, el abogado indicó que ahora corresponde avanzar con la integración de la carpeta de investigación, con el propósito de esclarecer lo sucedido y determinar si existen elementos para establecer responsabilidades, conforme a lo que resuelvan las autoridades.

Vadhir Derbez aún no se pronuncia

Hasta el momento, el actor no ha emitido declaraciones públicas sobre esta nueva acusación.

Mientras tanto, sus representantes legales continúan con el proceso correspondiente y han reiterado que, debido a la sensibilidad del caso, no ofrecerán más información por ahora.

Esta nueva denuncia se suma al proceso legal iniciado en abril por una modelo estadounidense, quien también presentó señalamientos contra el actor por presunta violación con violencia física o moral.