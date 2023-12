Mickey Mouse pasa a ser propiedad de todos

El primer día del 2024 la figura de Mickey Mouse será propiedad de todos.

En un momento que muchos observadores creían que jamás llegaría, al menos una versión de la pieza de propiedad intelectual por excelencia y acaso el personaje más emblemático de la cultura estadounidense quedará libre de los derechos de autor de Disney.

Y es que su primera aparición en la pantalla, el cortometraje "Steamboat Willie", con Mickey y Minnie, estará a disposición del público. Bajo la ley estadounidense, el derecho de autor es válido durante 95 años. El Congreso lo amplió varias veces.

"Este es el momento. Este es el Ratón Mickey. Es emocionante porque de alguna manera es simbólico", dijo Jennifer Jenkins, profesora de derecho, directora del Centro de Estudios sobre el Dominio Público de la Universidad Duke.

La autora de una columna anual para el "Día del Dominio Público" dijo: "Me siento como el tubo en el barco de vapor al echar humo. Qué emocionante. "A veces se la llama burlonamente la Ley de Protección de Mickey Mouse", dijo Jenkins.

"Es una simplificación excesiva porque Disney no era el único que presionaba por la extensión. Era todo un grupo de tenedores de derechos de autor cuyas obras estaban a punto de pasar al dominio público y se beneficiaron enormemente con los 20 años de protección adicional".

¡Disney confirma Maléfica 3 con Angelina Jolie!

Una de las películas que nadie esperaba se robara el corazón de todos fue "Maléfica", protagonizada por Angelina Jolie, que ahora prepara la tercera entrega de la historia.

Disney ha confirmado que ya se está trabajando en la tercera película de la villana que ablandó el corazón de todos, incluso los más malos, noticia que ha emocionado a sus fans, sobre todo porque tendrá a Angelina Jolie de regreso a la pantalla grande.

La misma actriz ya lo había comentado en una entrevista con The Wall Street Journal, en la que mencionó que estaba en conversaciones para una posible tercera película de "Maléfica", en la que volvería a interpretar el papel principal.

"No puedo decir mucho, pero estoy en conversaciones. Me encanta el personaje y me encantaría volver a interpretarla", afirmó Jolie.

La actriz regresa al mundo mágico de Disney para darle vida una vez más a la villana de los cuentos de hadas, aunque de momento no se ha dado a conocer para cuando se puede esperar su estreno.