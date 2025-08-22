Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convierten en padres por adopción: "Y luego había 3"

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi dieron a conocer que han comenzado una nueva etapa en sus vidas: la paternidad. La actriz de Stranger Things y su esposo compartieron en redes sociales, este jueves 21 de agosto, que han adoptado a su primera hija, iniciando así un nuevo capítulo como familia.

"Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante la adopción. Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con tranquilidad y privacidad", escribieron en una publicación conjunta en Instagram. El mensaje concluye con una frase que simboliza este nuevo comienzo: "Y luego había 3".

La pareja, que se casó en secreto en mayo de 2024, no ha revelado el nombre de la niña ni detalles sobre el proceso de adopción. Su boda, celebrada en Villa Cetinale, Italia, fue compartida públicamente hasta meses después, con imágenes que mostraban los momentos íntimos y los atuendos nupciales de la actriz de Enola Holmes y su esposo, hijo del rockero Jon Bon Jovi.

Millie, de 21 años, ya había expresado su deseo de ser madre en una entrevista en marzo pasado durante el podcast Smartless. En esa conversación, confesó que la maternidad era una de sus mayores ilusiones desde pequeña, inspirada en el ejemplo de su propia madre y abuela. "Quería ser madre, igual que mi madre lo fue conmigo", comentó entonces.

Por su parte, Jake Bongiovi, de 23 años, compartía la visión de formar una familia, pero con la condición de hacerlo después del matrimonio, como ella misma reveló: "Jake me decía: 'No podemos hacerlo hasta que nos casemos'".

La pareja inició su relación en 2021 y, desde entonces, ha compartido varios momentos clave en sus redes sociales, incluyendo su compromiso, su boda, y ahora la llegada de su primera hija.