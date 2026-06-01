Fallece Paola Márquez, influencer en San Luis Potosí

SAN LUIS POTOSÍ, México (AP) — La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí inició una investigación tras el hallazgo sin vida de la reconocida creadora de contenido e influencer mexicana Paola Márquez, de 30 años de edad, en el interior de su departamento ubicado en la capital de la entidad.

De acuerdo con los reportes policiales preliminares, el hallazgo ocurrió durante la mañana del sábado 30 de mayo en un inmueble residencial de la calle Naranjos, en la colonia Virreyes. Un familiar de la joven acudió al domicilio para visitarla y la encontró inconsciente, por lo que solicitó el apoyo de los servicios de emergencia a través de una llamada a las corporaciones de auxilio.

Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron de manera inmediata que la mujer ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, personal de servicios periciales y agentes ministeriales de la Fiscalía estatal se desplegaron en la escena para recabar indicios fácticos y proceder con el levantamiento del cuerpo.

Acciones de la autoridad

La noticia del deceso provocó consternación en la región de la Huasteca Potosina. El Gobierno Municipal de Huehuetlán, demarcación de donde era originaria la creadora de contenido, emitió un comunicado oficial en sus cuentas institucionales para expresar sus condolencias a la familia Márquez y lamentar profundamente la pérdida.

Paola Márquez consolidó una importante presencia en plataformas digitales, acumulando más de un millón de seguidores principalmente en la red social TikTok, además de registrar altos niveles de interacción en Instagram y Facebook mediante publicaciones enfocadas en su estilo de vida, experiencias personales y entretenimiento cotidiano.

Detalles confirmados

La incertidumbre sobre las causas del fallecimiento centró la atención pública en los mensajes más recientes de la potosina. El pasado 28 de mayo, la influencer compartió un video selfie acompañado por la frase: "¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder que ganar?", una declaración que sus seguidores calificaron en redes como una despedida.

Hasta el momento, las autoridades ministeriales mantienen abierta la carpeta de investigación bajo estrictos protocolos periciales y forenses para esclarecer el hecho ocurrido en la colonia Virreyes. Si bien informes locales previos de seguridad pública señalaron de manera extraoficial que la principal línea de investigación apunta a un presunto suicidio, la Fiscalía General del Estado no ha emitido un dictamen definitivo ni ha revelado los resultados oficiales de la necropsia de ley.