Mona y Geros pelean en transmisión en vivo y se sale de control

Los influencers de gran popularidad Mona y Geros protagonizaron una fuerte discusión frente al público y ninguno de los dos se detuvo.

De acuerdo con la información durante una transmisión en vivo, Mona, creadora de contenido, anunció a sus seguidores que muy pronto abriría canal de OnlyFans.

Sin embargo, para su mala suerte apareció Geros actual pareja de ella y ante la declaración afirmó que no estaba de acuerdo con eso.

Según esto, al inicio todo se trató de una broma, sin embargo, minutos después la situación fue cambiando de rumbo y elevando su intensidad en la discusión.

Por su parte, la influencer le cuestionó "¿Qué opinas de qué me voy a hacer el OnlyFans?", a lo que él respondió que le daría vergüenza con todos sus amigos.

"¡Trágame tierra!, yo siento que no me respetas", expresó el hombre, aunque le dijo que al final de cuentas era su decisión.

Así mismo, Mona le contestó que a ella le daba más coraje, que él le importa más la opinión de sus amigos que de ella.

En tanto, lo que parecía ser "diálogo", se salió de control y la joven prefirió retirarse del lugar y dejar hablando a Geros quien posteriormente también abandono la cámara.

Sus seguidores no sabían qué estaba pasando detrás del celular, pues a lo lejos se escuchaba que seguían hablando hasta que regresaron los chicos bromeando como siempre, como si no hubiera pasado nada malo.

Finalmente, la chica dejó muy bien en claro que a ella no le importa si su novio la deja o no, al final de cuentas refirió que no están casados.

Hasta el momento se desconoce cuándo se subirá el contenido a la plataforma, pero recordemos que existe una nueva colaboración con la modelo Karely Ruiz, quien es la más cotizada de esta red digital.