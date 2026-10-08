Fallece hija adoptiva de Paquita la del Barrio

Martha Elena Martínez Viveros, hija adoptiva y sobrina biológica de Paquita la del Barrio, falleció el miércoles 7 de octubre, de acuerdo con la confirmación emitida por el Ayuntamiento de Alto Lucero.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente las causas de su muerte ni detalles relacionados con los servicios funerarios que se llevarán a cabo.

Martínez Viveros mantenía un vínculo familiar con la intérprete de música regional mexicana, ya que además de ser su hija adoptiva, era su sobrina biológica. Su fallecimiento ocurre un año y ocho meses después de la muerte de Paquita la del Barrio, quien perdió la vida el 17 de febrero de 2025, a los 77 años, en su domicilio de Alto Lucero.

Reacciones a la muerte de Martha Elena Martínez Viveros

Tras conocerse el deceso, el gobierno municipal de Alto Lucero publicó un mensaje de condolencias en sus redes sociales, en el que expresó su solidaridad con los familiares de Martínez Viveros y lamentó su partida.

Legado de Paquita la del Barrio

Paquita la del Barrio, cuyo nombre era Francisca Viveros Barradas, fue una reconocida representante de la música regional mexicana. A lo largo de su trayectoria destacó por interpretar canciones relacionadas con el desamor y el empoderamiento femenino.

La cantante tenía su residencia en Alto Lucero, lugar cercano a sus raíces y a su gente.

Por ahora, los familiares de Martha Elena Martínez Viveros no han ofrecido información pública sobre las circunstancias de su fallecimiento.