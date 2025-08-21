Muere Xava Drago, alma y voz de Coda, tras una valiente lucha contra el cáncer

El cantante Xava Drago, reconocido por ser la voz principal de la banda mexicana de rock Coda, falleció a los 56 años luego de enfrentar una dura batalla contra el cáncer de estómago, enfermedad que le fue diagnosticada en 2024.

La noticia fue confirmada por la agrupación a través de un emotivo comunicado, en el que destacaron no solo su talento y entrega artística, sino también su calidad humana. "Xava no solo fue la voz de nuestra banda durante tantos años, sino también el corazón que nos sostuvo en los momentos más duros", expresó la banda.

Drago, quien inició su carrera musical en los años 80 con agrupaciones como Ultimátum y Megatón, fue sometido a una cirugía de emergencia el 2 de agosto de 2024, en la que le fue removido el estómago debido a un tumor canceroso. Desde entonces, mantuvo contacto con sus seguidores a través de redes sociales, compartiendo actualizaciones sobre su salud y su deseo de seguir adelante con fuerza.

A pesar de su diagnóstico reservado, el cantante se mantuvo activo en lo artístico, anunciando incluso un nuevo disco. Cinco días antes de su fallecimiento, se despidió formalmente de sus seguidores en Instagram, agradeciendo el amor recibido, el apoyo económico y la compañía de su familia, colegas y fans.

"Solo me queda agradecer de corazón", escribió en su mensaje final, en el que también mencionó que pronto se lanzaría material grabado recientemente.

La familia de Xava, a través de un mensaje firmado por los Aguilar Hurtado, expresó su agradecimiento por el cariño que el artista recibió durante toda su vida. En su última imagen compartida, Drago aparece con los brazos abiertos frente a un micrófono, acompañado de un mensaje post mortem en el que reflexiona sobre la vida, el amor y su despedida del mundo terrenal: "Viví a mi manera, canté, 'rocanrolie', y amé cada instante".

Coda, que surgió en los años 90, también informó que próximamente anunciarán cómo rendirán homenaje a quien consideran un pilar en la historia del grupo y una figura fundamental del rock nacional.