Nace Skydance: Paramount concreta la compra de Warner Bros. por 110 mil millones de dólares

Paramount Skydance concretó la adquisición de Warner Bros. Discovery por 110 mil millones de dólares, dando forma a una de las mayores operaciones de consolidación en la historia de Hollywood. La compañía resultante llevará el nombre de Skydance y reunirá importantes estudios, franquicias cinematográficas, cadenas de televisión y plataformas de streaming.

La operación fue resultado de una prolongada disputa por Warner Bros., en la que Paramount se enfrentó a Netflix. Finalmente, David Ellison logró imponerse al mejorar la oferta y contar con el respaldo financiero de su padre, Larry Ellison.

Con la compra, Skydance concentrará franquicias como Harry Potter y Mission: Impossible, además de controlar los servicios de streaming Paramount+ y HBO Max y decenas de canales de televisión.

David Ellison, quien completó apenas en agosto del año pasado la integración de Skydance Media con Paramount, queda ahora al frente de una compañía de dimensiones mucho mayores. Ynon Kreiz, hasta ahora en Mattel, será su codirector ejecutivo y estará encargado de las operaciones cotidianas, mientras Ellison se enfocará principalmente en la estrategia creativa y las relaciones con el talento.

"Hoy es un día histórico, no solo para Skydance sino para toda nuestra industria", declaró Ellison.

El reto de reducir costos sin profundizar la crisis de Hollywood

El siguiente desafío para la nueva empresa será integrar dos grandes estructuras corporativas y eliminar actividades y puestos que se consideren duplicados.

Paramount había calculado más de 6 mil millones de dólares en sinergias anuales durante los primeros tres años posteriores a la operación, una previsión que generó preocupación entre integrantes de la industria. Actores, directores, guionistas y productores expresaron su rechazo a la fusión, mientras que distintas demandas cuestionaron sus posibles efectos sobre los precios para los consumidores y el empleo.

Gerry Cardinale, fundador y socio gerente de RedBird Capital Partners, sostuvo que la reducción de costos no necesariamente tiene que traducirse en despidos masivos. Según su postura, existen otras alternativas para hacer más eficiente el funcionamiento de la compañía.

A este escenario se suma una deuda cercana a 80 mil millones de dólares, que representa uno de los principales retos financieros para Skydance.

Paramount colocó 52 mil millones de dólares en préstamos y bonos en apenas una semana para financiar la operación. Además, el costo de esa deuda aumentó debido al encarecimiento del financiamiento relacionado con las preocupaciones sobre la inflación.

La operación estuvo marcada por obstáculos legales

El proceso de adquisición no estuvo exento de dificultades. Paramount obtuvo autorizaciones antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Unión Europea y otras jurisdicciones importantes, pero el cierre se retrasó debido a dos demandas.

Una de ellas fue presentada por 12 estados y otra por el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos. Ambas expresaron preocupaciones relacionadas con una posible reducción del empleo y un incremento en los precios para los consumidores.

Como parte del acuerdo alcanzado con los estados, encabezados en el caso por el fiscal general de California, Rob Bonta, Paramount se comprometió a mantener una importante presencia cinematográfica: deberá estrenar al menos 30 películas cada año en salas y conservarlas exclusivamente en cines durante 45 días antes de permitir su consumo en el hogar.

CBS y CNN permanecerán separadas

Otro de los puntos relevantes de la operación está relacionado con las divisiones informativas. Skydance acordó mantener separadas a CBS y CNN, además de conservar equipos directivos diferentes.

La decisión responde a las preocupaciones sobre una posible influencia de la familia Ellison en la cobertura periodística debido a su cercanía con el presidente Donald Trump.

El director ejecutivo de CNN, Mark Thompson, continuará en su puesto, mientras Bari Weiss conservará su posición como editora en jefe de CBS News. También se establecerá un consejo de independencia editorial para las organizaciones de noticias.

Así queda la estructura de Skydance

La integración también contempla cambios y continuidad en distintas áreas del nuevo conglomerado.

En la división cinematográfica, Dana Goldberg y Josh Greenstein estarán al frente de Skydance Motion Picture Group. Por su parte, James Gunn y Peter Safran continuarán dirigiendo DC Studios.

Casey Bloys supervisará el contenido de HBO Max y Paramount+, con JB Perrette como copresidente y director de negocios de Skydance TV y Streaming.

George Cheeks estará al frente de una nueva división televisiva que reunirá estudios, deportes y canales de cable de Paramount y Warner Bros.

La operación también marca la salida de David Zaslav como director ejecutivo de Warner Bros. Discovery. Su paquete de salida está estimado en más de 667 millones de dólares entre indemnizaciones y liquidación de acciones.

Con la adquisición ya concretada, Skydance inicia una nueva etapa con una enorme cartera de contenidos y plataformas, pero también con el desafío de integrar dos grandes compañías, reducir costos, afrontar su elevada deuda y responder a las preocupaciones que generó la concentración de activos dentro de la industria del entretenimiento.