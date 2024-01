Nicki Minaj arremete contra Megan Thee Stallion

Nicki Minaj y Megan Thee Stallion han mantenido una creciente disputa, especialmente después del lanzamiento de la nueva canción "Hiss" de Megan. En esta canción, la rapera parecía dirigirse a un rival, y Nicki no tomó a la ligera la aparente indirecta de Thee Stallion, respondiendo con contundencia.

En la canción, Meghan aparentemente hace referencia al esposo de Nicki, Kenneth Petty, un delincuente sexual registrado, con la línea:

"Estas chicas no están enojadas con Megan, estas chicas están enojadas con la Ley Megan".

Así lo expresó Minaj:

"¿Cuántas experiencias con abusadores has tenido a sabiendas? Mencionar un suceso de hace 30 años, cuando un hombre tenía 15 y fue difamado, no es lo que crees... Hablar constantemente de un hombre que no es un artista y no está en redes sociales simplemente me muestra que no tienes nada, al igual que tus rimas... Todavía estás aprendiendo a rapear, y esa es la verdad".

Posteriormente, Minaj continuó atacando de manera críptica a Megan en la plataforma X (anteriormente Twitter):

"¿Quieren sacar a relucir a los miembros de la familia? ¿Y mentir sobre tu madre fallecida? ¿Mentirle a Gayle? ¿Mentir sobre y j*** a tu mejor amigo hombre? Me dijo que bebiera y fuera a la clínica si estaba embarazada".

Algunos usuarios comentaron: "Nicki lanzando indirectas como si no estuviera literalmente casada con un depredador es risible", "llamar ´viejo chisme´ a la violación de una chica es muy repugnante e insensible. Alguien de su estatus no debería hablar así".