No le debo nada a tu familia: Karla Panini al hijo de Karla Luna

Monterrey.- Mediante una transmisión en vivo difundido a través del canal oficial de la comediante y locutora Karla Panini aseguró que no le debe ninguna disculpa o perdón a la familia de Karla Luna.

"Voy a dejarte algo claro a ti Rubén (hijo de Karla Luna), a tu familia y al público en general, lo he dicho en varias entrevistas; lo digo y lo sostengo: yo no te debo a ti, ni a tu familia, nial público en general una disculpa, ni ningún perdón por mis acontecimientos, por mis acciones, yo no le debo ninguna disculpa ni ningún perdón a nadie", dijo la comediante durante la referida transmisión en vivo.

Acompañada por su esposo, Américo Garza y también ex esposo de Karla Luna, Panini señaló que en diversas ocasiones acudió a platicar con su otrora y fallecida compañera en el escenario.

Así también la pareja aseguró que en ningún momento han actuado con dolo en contra de los familiares de la fallecida Karla Luna.

"No hicimos con dolo absolutamente nada, lo hemos dicho mil veces las cosas como sucedieron; las cosas así se dieron; de manera espontánea, nuncha hubo dolo ni la intención de lastimar a alguien y eso siempre se lo externé a tu hermana y tue hermana se fue sabiendo eso de mi y de mi esposo", subrayó Panini.

En la misma transmisión en vivo por la mencionada red social la pareja arremetió contra los familiares de Karla Luna acusándoles de que en diversas entrevistas ofrecidas a varios medios de comunicación los han culpado de diversas cosas.

Para empezar ustedes (la familia de Karla Luna) manejan todo a su antojo, a su conveniencia, a que les dé rating, a que les dé monetización, a que les dé entrevistas, a que les dé morbo, que fueron audios pasados, audios viejos" concluyó Karla Panini.