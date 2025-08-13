No reconocieron a Leonardo DiCaprio en Ibiza y fue detenido

Leonardo DiCaprio vivió un episodio inusual durante sus vacaciones en Ibiza, donde se vio involucrado en un operativo de la Guardia Civil que irrumpió en una fiesta con exceso de asistentes. El actor estadounidense, habitual en las Islas Baleares durante el verano, se encontraba en un evento organizado por el actor y cantante español Aron Piper cuando las autoridades intervinieron para controlar la situación.

Según relató el paparazzi Sergio Garrido en el programa TardeAR, la celebración contaba con la presencia de varias celebridades internacionales, entre ellas Kendall Jenner, Ester Expósito, Jon Kortajarena y Miguel Ángel Silvestre. Aunque en un inicio se habló de una fiesta "ilegal", la revista GQ aclaró que el problema principal fue la masiva asistencia y el desorden en el entorno de la villa privada, donde varios vehículos estaban mal estacionados, lo que generó molestias en la zona.

Los agentes acudieron para verificar el número de invitados y exigir la salida de quienes no estuvieran en la lista oficial. Entre ellos, Leonardo DiCaprio llamó la atención por su intento de pasar desapercibido, vestido con ropa informal y con la cabeza agachada. Según testigos, los agentes ni siquiera lo reconocieron de inmediato y le pidieron su documentación como a cualquier otro asistente. El actor colaboró sin oponer resistencia y, tras confirmar su identidad, se retiró del lugar sin mayores complicaciones.

Una anécdota curiosa quedó registrada por un testigo entrevistado por Page Six, quien afirmó entre risas que fue necesario "mirarlo dos veces" para darse cuenta de que se trataba de DiCaprio. Durante el procedimiento, el actor simplemente revisaba su teléfono mientras esperaba junto a otros invitados.

Este episodio se suma a una larga lista de eventos que cada verano sitúan a Ibiza en el foco mediático, no solo por ser un paraíso turístico, sino también por los excesos y celebraciones que a veces rozan los límites legales. Aun así, la isla sigue siendo uno de los destinos favoritos de los famosos, y todo apunta a que lo seguirá siendo en los próximos meses.