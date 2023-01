'No te me achicopales', Paquita la del Barrio envía mensaje a Shakira

Monterrey.- A través de su cuenta de Instagram, Paquita la del Barrio publicó un video en el cual expresó su apoyo a Shakira, ante la situación que atraviesa luego de su separación de Gerard Piqué.

El video cuya duración es de 2:10, Paquita se solidariza con la colombiana y le dice que "Yo estoy contigo porque soy mujer" y que lo importante es que tiene a sus hijos y que tiene por quien vivir. Asimismo, le dice que ella estando en México puede ayudarla y que está con ella para lo que necesite.

"Tienes todo en la vida, mija, así es que no te preocupes. Mira yo estoy en México si algo se te ofrece de mí, con mucho gusto, ya sabes, aquí estamos a la orden, te mando un abrazo."

A su vez, Paquita habló de la importancia de tener a los hijos y la familia para salir delante de situaciones adversas, así como para recordarle lo bonito de su trabajo, la música, como un medio de catarsis y expresión.

Mi madre me dio la vida pero el mensaje de Paquita la del barrio a Shakira, me dio ganas de vivirla.



Aquí te dejo un par de rodilleras para que hinques a tu madre, amo. pic.twitter.com/WxO1T3M05B — Lady Corrales (@SoyLadyCorrales) January 16, 2023

"Me llueven los títulos así de gente que está dolida es muy bonito el trabajo de nosotras así es que no te me achicopales, echale ganas, como te dije tienes por quien vivir igual que yo, así es que lo que nos mantiene parados es la familia, tus hijos, tú échale ganas, mija".

Por último, Paquita le dedicó a Shakira una estrofa de una de sus canciones más populares, despertando la duda entre los usuarios si este tema es para Piqué.

Te burlaste de mí, te carcajeaste, me trataste peor que a tus calzones

El video ha desatado toda una serie de reacciones en redes sociales donde se destaca lo emotivo del mensaje y el cariño de la intérprete de "Rata de dos Patas" a Shakira.

Cabe destacar que tras el estreno de la Sesión 53 de Shakira con Bizarrap, miles de usuarios en redes sociales habían hecho comparaciones a través de memes y publicaciones entre Shakira y Paquita la del Barrio, debido a que la nueva canción de la colombiana está cargada de indirectas para Gerard Piqué y su actual novia Clara Chía.

Pero ya me cansé de aguantar y hoy te vas a chiflar mis humildes canciones

Y ay te dejo el remedio milagroso, te lo vas a poner por si algo te arde

Y ay te dejo este par de rodilleras, sabes para qué ... para que hinques a tu madre.

Mira el video, aquí: