NoB, intérprete de Pegasus Fantasy, pierde la batalla contra el cáncer

El mundo del anime y la música despide a Nobuo Yamada, mejor conocido como NoB, intérprete del legendario tema Pegasus Fantasy de Los Caballeros del Zodiaco. El cantante japonés murió el pasado 9 de agosto a la 1:39 p.m. en un hospital, tras enfrentar durante ocho años un cáncer de riñón.

Su agencia, Mojost, confirmó la noticia y agradeció “la generosidad que brindó durante su vida”. Pese al diagnóstico inicial que le daba solo cinco años de esperanza, NoB continuó cantando, grabando y planeando presentaciones hasta sus últimos días. Incluso un día antes de su fallecimiento hablaba de arreglos musicales y futuros escenarios.

La lucha contra la enfermedad incluyó radioterapia y tratamiento farmacológico, pero nunca permitió que esta definiera su vida ni su carrera. Según su familia, se mantuvo firme en su identidad como “músico de rock” hasta el final.

El funeral se llevó a cabo en privado, pero se organizará una ceremonia pública para que fans y colegas puedan rendirle homenaje. Su voz y energía permanecerán en el recuerdo de quienes crecieron con su música.